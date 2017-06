Laval : un homme en tenue d'Adam entre dans une église et se fait interpeller

L'homme a été interpellé par la police, vendredi 23 juin, après avoir pénétré nu dans l'édifice religieux.

Vendredi 23 juin, en plein après-midi, un homme se promène complètement nu dans le quartier de Thévalles à Laval, quand il décide d'entrer dans l'église Saint Anne de Thévalles.

Après l'intrusion, la police a rapidement été prévenue et est venue cueillir l'homme avant de le placer en garde à vue. Selon elle, il aurait voulu provoquer les croyants et leur religion, plus que s'exhiber.