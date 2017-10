Laval : un homme meurt pendant l'Urban Trail

Un quadragénaire est décédé pendant une course nocturne dans la ville de Laval, en Mayenne. Il a été retrouvé par des passants, vendredi 6 octobre.

Deux personnes marchaient aux abords du Jardin de la Perrine, à Laval, dans la soirée du vendredi 6 octobre, lorsqu'elles ont découvert le corps inanimé d'un homme, allongé face contre terre entre deux voitures, sur le parking de la place des Quatre-Docteurs-Bucquet. Elles ont appelé les pompiers vers 23h, le Samu est arrivé en premier sur les lieux, puis les pompiers. Les secours ont tenté de lui faire un massage cardiaque, sans parvenir à le ramener à la vie.

L'homme avait 41 ans. Il habitait la commune de Changé, avec sa compagne enceinte de leur cinquième enfant et leurs quatre premiers. Il aurait eu un malaise, peut-être cardiaque, pendant l'Urban Trail, une course nocturne de plus de dix kilomètres dans les rues du centre-ville de Laval, qui a réuni près de 1.200 coureurs. Il a été identifié grâce au numéro de son dossard. Une autopsie sera réalisée dans les prochains jours.

Nous sommes tristes ce matin ! - Laval Urban Trail

L'association Laval Urbain Trail a présenté ses condoléances à la famille du défunt sur sa page Facebook : "Nous sommes tristes ce matin ! En effet nous déplorons le décès d'un concurrent ! Nous avons une pensée pour sa famille, sa femme et ses jeunes enfants. Tous les membres organisateurs et les 180 bénévoles d'hier soir s'associent à leur peine."