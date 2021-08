Laval : un homme sort un nunchaku et menace sa conjointe de la tuer

Le tribunal correctionnel de Laval a reconnu coupable un homme de 47 ans de violences conjugales sur sa conjointe de l'époque. Les faits se sont déroulés entre avril 2017 et fin 2020. À plusieurs reprises, le chef d'entreprise a insulté sa conjointe de "salope". Un soir, pendant une soirée entre amis, il a menacé de mort son ex-compagne avec un nunchaku, une arme de combat japonaise. Des violences souvent sous l'emprise de l'alcool.

C'est le fils de la victime, 10 ans qui a raconté cette histoire aux gendarmes lorsqu'il a été entendu. Le prévenu avait beaucoup bu ce soir-là. Il sort un nunchaku et dit à l'enfant : "Je vais tuer ta maman". Pendant son audition au tribunal, l'homme s'est défendu en disant que "c'était un déguisement pour fêter le carnaval avec des amis". Des propos qui n'ont pas fait sourire l'assemblée.

Le prévenu a avoué avoir de gros problèmes d'alcools depuis de nombreuses années. "Je me soigne et je suis à jeun depuis quelques semaines maintenant", évoque-t-il pendant son audition. L'avocat de la victime a précisé que sa cliente ne voulait plus avoir affaire "à ce psychopathe". Le chef d'entreprise a écopé d'une peine de 6 mois de prison avec sursis et une interdiction de contact pendant deux ans avec la victime.