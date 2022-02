Laval : un Mayennais condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violences conjugales

Un Mayennais de 27 ans condamné à quatre mois de prison avec sursis ce mardi par le tribunal correctionnel de Laval, en Mayenne, après des violences conjugales envers sa compagne le 16 novembre 2021 à Laval. Son permis est également suspendu pendant six mois pour conduite en état alcoolique après la dispute ce soir-là. Son casier judiciaire porte deux mentions mais pour des faits mineurs. Lors de l'audience ce mardi, il a reconnu les faits et s'excuse. Les faits se sont produits après une énième dispute sur fond d'alcool.

"C'est elle qui a commencé"

Ce soir-là, l'accusé a particulièrement bu et présente un taux d'alcoolémie d'1,2g par litre dans le sang, il trouve sa compagne dans la chambre, sur son portable. Jaloux, il s'énerve et une dispute éclate. Il y a un échange de coups, lui affirme qu'il lui maintenait les poignets pour la retenir et se protéger. Elle dit qu'il l'insulte, la frappe, saisit un câble d'antenne de télévision et lui met autour du cou pour l'étrangler. "Ce n'est pas moi", répond l'accusé, "je ne me souviens pas de ce câble".

"Je vais te pendre, tu vas voir ce que ça fait", affirme la victime dans sa déposition, affirmation qu'il réfute. "C'est elle qui a commencé de toute façon", avance-t-il. "Mais vous pensez que c'est un mode de règlement classique pour gérer des problèmes", lui demande le président, "mais c'est elle qui a commencé", répète le prévenu.

Des coups qui datent de quelques jours avant la dispute

Le médecin légiste n'a constaté aucune plaie au cou de la victime et "ce câble était encore accroché au mur à l'arrivée des enquêteurs", argumente l'avocat du prévenu. Un prévenu qui avait pris sa voiture après la dispute, toujours alcoolisé et qui a été interpellé dans la foulée par les gendarmes. "Elle a menti sur certains coups qu'elle a reçus", continue l'avocat du prévenu, "le médecin légiste atteste de coups datant du 12 novembre et non pas du 16 novembre, c'est donc établi qu'elle a menti". Aucun jour d'ITT (interruption temporaire de travail) n'avait alors été prescrit. "Il est difficile de reconstituer ce qu'il se passe dans ce couple", affirme la procureure dans ses réquisitions. Un couple qui est aujourd'hui séparé.