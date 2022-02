Laval : une femme de 23 ans condamnée pour avoir dépensé 19.000 euros avec 40 chèques sans provision

Une femme de 23 ans a été condamnée ce jeudi à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Laval, en Mayenne, pour avoir fait des chèques sans provision dans pas moins de 13 magasins de la Mayenne et d'Ille-et-Vilaine. Elle a dépensé au total 19.000 euros.

Elle dépense 19.000 euros avec 40 chèques sans provisions

En 12 jours, elle a dépensé 19.000 euros en télévision, consoles de jeu, téléphone, sèche-linge et se paye même un dalmatien dans une animalerie de Saint-Berthevin avec des chèques sans provision. Les magasins Sport 2000, Super U, But, Happy Cash ou encore Maxi Zoo ont ainsi découvert que les chèques encaissés étaient en bois. Quatre d'entre eux se sont constitués parties civiles. Ça concerne les communes d'Érnée, Mayenne, Saint-Berthevin, Laval, Pontmin, Saint-Denis-de-Gastines, Lécousse et Fougères.

La prévenue ouvre un compte avec son conjoint, récupère un carnet de chèque lors de cette ouverture et en profite pour dépenser tous les chèques du carnet, alors que le compte n'est pas approvisionné. En audition, elle a reconnu les faits, explique qu'elle était dans une situation difficile et a fait croire à son compagnon qu'elle avait une importante entrée d'argent.

Pas présente lors de l'audience

Née à Falaise dans le Calvados, la jeune femme n'était pas présente à son audience ce jeudi, elle va devoir rembourser près de 4.800 euros aux quatre magasins qui étaient parties civiles. Elle a également l'interdiction de faire des chèques pendant deux ans.