Laval : une mère et la petite amie d'un détenu tentent de lui faire passer de la drogue avec un drone

Un plan capillotracté, et un atterrissage loupé. Le 4 octobre dernier aux alentours de minuit, deux femmes ont piloté un drone et l'ont fait voler au-dessus de la prison de Laval. Le drone transportait un téléphone, des cigarettes et du cannabis. De la marchandise destinée à un détenu.

Téléphone par terre

Mais l'appareil de sa mère et de sa copine a été finalement intercepté cette nuit-là par un surveillant de la maison d'arrêt. Grâce à au téléphone tombé par terre, ce dernier, avec les forces de l'ordre, ont pu remonter jusqu’aux deux femmes. Elles ont donc été interpellées ce mercredi 13 octobre et placée en garde à vue.

La conjointe du détenu a écopé d'un rappel à loi. La mère a été présentée à la procureure de la République sous le régime de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Tandis que le détenu a été condamné à quatre mois de prison.