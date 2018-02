Un couple de SDF originaire de Marseille a été condamné ce mercredi à 2 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Toulon. L'homme est incarcéré à La Farlède dans le Var et sa compagne aux Baumettes. Ils ont dérobé en quelques secondes une dizaine de flacons dans une parfumerie du Lavandou

Le Lavandou, France

Ils voulaient acheter du parfum pour la Saint-Valentin, un couple de SDF marseillais a été condamné à 2 ans de prison ferme ce mercredi par le tribunal correctionnel de Toulon.

En quelques secondes, lundi dernier, au Lavandou, ils ont dérobé une dizaine de parfum dans une boutique. Quelques minutes plus tard, une patrouille de gendarmerie de Bormes-les-Mimosas les interpelle.

La sonnerie du téléphone portable retentit à l'intérieur de la femme

En garde à vue, l'homme et la femme donnent de fausses identités et refusent qu'on prenne leurs empreintes. Dans leurs affaires, les enquêteurs sont surpris de ne trouver aucun téléphone portable. Pourtant, le couple possède un mobile chacun qui a borné dans chaque commune où le couple est passé.

Les enquêteurs obtiennent le numéro d'un des téléphones, ils le font sonner et la sonnerie retentit à l'intérieur de la femme, et plus précisément à l'intérieur de son vagin.

Les gendarmes finissent par trouver la véritable identité des deux gardés à vue. Ils seraient connus à travers la France pour des vols du même type dans des dizaines de magasins.