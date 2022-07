Lavilledieu : 200 pompiers sur l'incendie qui s'étend en direction du Sud

Le feu qui a pris à Lussas ce mercredi en fin de matinée a franchi la commune de Lavilledieu et s'étend encore vers le Sud. 200 pompiers sont mobilisés en début d'après-midi, avec 50 engins et ils sont appuyés dans les airs par les rotations de 6 avions bombardiers d'eau. Des colonnes de lutte contre les feux de forêt sont encore attendues en renfort.

Les autres feux sont plus limités. A Saint-Julien-du-Serre et Freyssenet, les surfaces brûlées sont plus faibles. Un hectare sur le premier, une quinzaine d'hectares sur le second.