Un homme a provoqué un accident de la route, samedi 5 septembre à Laxou, en Meurthe-et-Moselle. Il aurait poursuivi en voiture son ex-femme et percuté volontairement le véhicule dans lequel elle s'était réfugiée. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue.

Laxou : il poursuit son ex-femme et provoque un accident de la route

Les forces de police et les secours sont intervenus pour un accident de la circulation, samedi matin à Laxou, en Meurthe-et-Moselle. Un homme aurait pourchassé en voiture son ex-concubine.

Alors qu'il voulait la faire monter dans son véhicule, elle s'enfuit et se réfugie dans le véhicule d'un autre automobiliste. C'est alors que l'ex-conjoint les prend en chasse en voiture et les percute violemment à l'intersection de la rue de la Saône et de la Moselle. Les dégâts sont importants pour les véhicules.

L'individu a été interpellé et placé en garde à vue

L'ex-conjoint aurait également été violent avec son ex-femme après la collision, avant de prendre la fuite. Les deux passagers de la voiture pris en chasse ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital.

