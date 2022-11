Orléans : Des militants écologistes manifestent au Conseil régional contre l'artificialisation des sols

Ils sont venus de Jargeau, Baugency ou Romorantin... Jeudi 24 novembre, une petite cinquantaine de militants écologistes s'est rassemblée devant l'hôtel de région à Orléans (Loiret), pour protester contre l'artificialisation des sols, et la multiplication des projets d'installations de plateformes logistiques en Centre-Val de Loire. Ils demandent un moratoire sur le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), que les élus du conseil régional modifient actuellement.

"Notre proposition de moratoire consiste à demander au Conseil régional de faire une pause sur tous les projets d'aménagement du territoire en Centre-Val de Loire, et qu'il fasse un diagnostic au regard des engagements climatiques qui ont été pris avant le début de ces projets", précise Katherine Fauvin, du collectif "La Loire Vivra", opposée à la construction du pont de Jargeau.

Plus de quinze projets d'entrepôts logistiques en Centre-Val de Loire

Le SRADDET, document stratégique en matière de règles d'urbanisme au niveau régional, doit être modifié avant la fin de l'année pour être conforme aux objectifs de la loi Climat, votée à l'été 2021. L'État impose désormais à toutes les collectivités locales d'adapter leurs règles d'aménagement et d'urbanisme afin de limiter l'artificialisation des sols. Objectif : atteindre zéro artificialisation nette d'ici 2050.

Mais pour les militants écologistes présents ce jeudi, la modification du SRADDET rendrait plus permissive l'implantation de grandes plateformes logistiques. Les défenseurs de l'environnement en dénombrent plus de quinze sur tout le territoire régional. La proximité avec l'Île-de-France semble inciter les promoteurs à se tourner vers le Centre-Val de Loire, et la logistique représente plusieurs milliers d'emploi sur le territoire.

"C'est le serpent qui se mord la queue"

Le président (PS) du Conseil régional, François Bonneau, indique avoir échangé avec les collectifs citoyens ces dernières semaines et comprendre leur demande. Il estime pour autant que la logistique est "nécessaire pour l'activité industrielle, mais il ne faut plus l'hyperconcentrer comme cela a été le cas par le passé". Le nouveau SRADDET doit selon lui "dire la loi, mais aussi montrer à quel point le foncier est précieux. Nous devons ralentir la consommation de foncier agricole".

Dominique Bouissou s'est mobilisée contre un projet d'entrepôt de 14 hectares à Beaugency. Chose assez rare en Centre-Val de Loire, le projet a été abandonné par le promoteur lui-même, après un avis défavorable de l'enquête publique. Dominique espère voir une prise de conscience de la part des élus. "C'est le serpent qui se mord la queue. Nous avons des friches industrielles dont on ne se sert pas, et on va créer de nouvelles friches encore plus gigantesques. C'est un choix de société que nous devons mener".