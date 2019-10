Le 1er adjoint de Marseille Dominique Tian condamné à 18 mois de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité

La peine est plus lourde en appel pour Dominique Tian, le premier adjoint de Marseille. La cour d'appel de Paris l'a condamné ce mardi à 18 mois de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité et 900.000 euros d'amende pour "déclaration mensongère de patrimoine" et "blanchiment de fraude fiscale".