"Le 2 février, à 12h05, j'étais mort" : un pompier ressuscité par ses collègues témoigne

Le sergent Sébastien Sallio, pompier volontaire à Verneuil-d'Avre-et-d'Iton, se souviendra toute sa vie de ce 2 février 2023. Il vient de quitter son travail à la mairie de la commune et, en se garant devant son domicile, il accroche un autre véhicule. Il vient d'être est victime d'un malaise au volant. "Le 2 février à midi cinq, j'étais mort" raconte-t-il, mais "heureusement, je l'ai fait devant mon logement qui est situé à côté de la caserne et il y avait du monde ce jour-là". Alertés par le bruit du choc, six collègues, dont deux amis, interviennent rapidement alors qu'il tombe en arrêt cardio-respiratoire. "On a couru tout de suite" se souvient le caporal Alexis Poclet, pompier volontaire et infirmier au service réanimation de l'hôpital d'Évreux, qui a déclenché les secours et est allé chercher le VSAV, le véhicule de secours et d'assistance aux victimes dans la remise juste à côté. "Ils m'ont sauvé la vie !" réagit Sébastien Sallio, pesant ses mots et saluant également le travail de l'équipe du SMUR. Le terme officiel d'ailleurs est non pas réanimé, mais ressuscité. Et de penser à sa fille de dix ans, "si j'étais décédé ce deux février, ma fille serait allée en foyer".

Plus d'un mois après, le sergent est toujours fatigué et attend avec impatience son rendez-vous avec le cardiologue prévu le 30 mars, car il n'a qu'une seule envie, reprendre son activité au sein de la caserne. Il le reconnaît, "lever le pied, c'est très dur, mais je n'ai pas le choix".

Les sauveurs remerciés

Le sergent Sallio n'a ressenti aucune douleur thoracique la veille ou le matin même mais concède toutefois des facteurs de risque : "Je fume, j'ai de l'hypertension, le surpoids aussi un petit peu même si on s'entretient quand même". L'homme de 43 ans, père de trois enfants qu'il élève seul, a depuis arrêté de fumer. Ce mercredi soir, une cérémonie était organisée à la caserne pour remercier tous ceux qui sont intervenus. Trois pompiers ont d'ailleurs reçu une lettre de félicitations des mains du colonel HC Emmanuel Ducouret, patron du SDIS de l'Eure. Le sergent a voulu marquer le coup, car "en général, on fait ce genre d'interventions, le SMUR, on transporte à l'hôpital. on sort de l'hôpital et fermez le ban. C'est rare de voir les gens qui frappent à la caserne qui envoient des courriers en disant merci, vous m'avez sauvé".

Les pompiers ont reçu leur lettre de félicitations des mains du colonel HC Ducouret et du président du SDIS, Pascal Lehongre © Radio France - Laurent Philippot

Des remerciements appréciés par le lieutenant Wilfrid Hubert, car "ça n'arrive pas souvent" mais dit-il "c'est déjà une gratitude de le voir arriver, franchir la porte de la caserne. Ses remerciements, on n'en a pas besoin. Rien que de le voir, nous, on est heureux". Même sentiment pour Catherine Henrich, infirmière au SMUR et femme de pompier : "Mon plus beau cadeau en tant qu'infirmière, c'était son merci".

Se former aux premiers secours

Le sergent Sallio, lui-même moniteur de secourisme, veut insister sur la nécessité de formation aux gestes de premiers secours pour la population qui peut s'appuyer sur les défibrillateurs présents dans les communes et se faire assister par des professionnels.

"Plus les gestes de premiers secours sont rapides, plus les chances de survie sont positives" avance le sergent-chef Benoit Boulay, qui est aussi intervenu pour sauver son collègue. En 2022, la caserne de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton a effectué 1663 sorties de secours. 80% d'entre elles étaient pour des secours à personne.