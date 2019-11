Le 27e BCA d’Annecy rend hommage aux treize soldats français morts au Mali

Haute-Savoie, France

Sur la place d’armes du quartier Tom Morel, le drapeau français est en berne. Quelques heures après l’annonce de la mort (lundi soir) de treize militaires français dans la collision de deux hélicoptères lors d’une opération de combat contre les djihadistes au Mali, le chef de corps du 27e BCA (Bataillon de chasseurs alpins) d’Annecy a fait part de son émotion et de sa tristesse._"C’est la famille des troupes de montagne (27e BIM) qui est touchée de plein fouet__,_insiste le colonel Ivan Morel. Nous avons perdu des frères d’armes."

Dix-sept soldats du 27e BCA au Mali

Plusieurs membres des commandos montagne tués lors de cette mission avaient suivi des formations spécifiques à Chamonix et Annecy. "On se connait et surtout on est actuellement en opération avec eux." Dix-sept militaires du 27e BCA sont engagés au Mali. "Dans la nuit de lundi à mardi, nos commandos (27e BCA) ont été chargés de récupérer les dépouilles de leurs camarades ainsi que les boites noires des hélicoptères", précise le colonel Ivan Morel.

Il y a dix-sept militaires du 27 au Mali qui sont dans les même équipes que celles qui ont subi ces lourdes pertes. On est touché de très prêt." - Colonel Ivan Morel, chef de corps du 27e BCA

Ivan Morel, chef de corps du 27e Bataillon de chasseurs alpins d’Annecy. © Radio France - Richard Vivion

Rassurer les familles

Tôt mardi matin, les familles des militaires du 27e BCA présents au Mali avaient été alertées de l’accident. "Il a fallu les rassurer, leur dire que leur époux, ami ou relation était encore en vie, explique le commandant du 27e Bataillon de chasseurs alpins d'Annecy. Mais la mission qu’on nous a confiée va se poursuivre. Elle vaut le coup qu'on surmonte nos peurs." Ce mercredi matin (8h15), l’ensemble du 27e BCA rendra hommage aux militaires tués au Mali en respectant une minute de silence. La cérémonie se déroulera sur la place d’armes du quartier Tom Morel.