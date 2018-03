Belfort, France

Le 17 mars 2008, une date qui a marqué l'histoire du 35e Régiment d'Infanterie de Belfort. Ce jour là, des soldats belfortains participent à une opération extérieure au Kosovo, sous le commandement de l'OTAN. Leur zone de mission: la ville de Mitrovica, théatre de combats entre Serbes et Albanais. Les militaires du 35e R.I sont pris dans une guerrilla urbaine autour du tribunal de la ville. Ils essuient des jets de pierre, de grenade et des tirs d'arme automatique. Sur les 80 soldats présents, 48 ont été blessés.

J'ai tourné la page, mais je n'oublie pas " caporal-chef Patrice

Le caporal-chef Patrice venait de finir ses classes, il avait 21 ans. Il reste marqué par l'attaque. "On savait que le Kosovo était sous tension, on serrait les dents. Vers 3 heures du matin, on est alerté pour aller défendre l'entrée du tribunal de la ville. Pendant les 10 premières minutes on n'est pas tranquilles, on se sent tout petits en tant que 1ère classe ! Et puis un camarade tombe par terre, deux camarades tombent par terre. On devient alors plus virulent. On est tous solidaires, on ne fait plus qu'un ! J'ai tourné la page, mais je n'oublie pas. "

Il regrette de ne pas avoir été assez formé aux premiers secours, à l'époque. "J'aurais voulu aider plus de blessés. J'étais tout jeune. Aujourd'hui, on peut prendre en charge plus rapidement les blessés."

Une cérémonie s'est tenue, ce jeudi 15 mars 2018 en la citadelle de Belfort, en hommage aux soldats blessés du 35e R.I lors de cette attaque au Kosovo.