Le 3ème procès de Florian Varin s’ouvre à Montauban, le "routard du viol" a-t-il changé ?

Florian Varin condamné deux fois à 30 ans de réclusion pour six viols et une tentative de meurtre commis entre 2011 et 2012 à Rennes, La Rochelle, Niort et Toulouse, est jugé une troisième fois par la cour d’Assise du Tarn-et-Garonne. Le procès en appel avait été cassé pour vice de forme.

Le troisième procès de Florian Varin, surnommé le « routard du viol », s'ouvre ce Lundi 18 Octobre 2021 à Montauban. Les jurés de la Cour d’Assise du Tarn-et-Garonne vont devoir réexaminer la personnalité de Florian Varin aujourd'hui âgé de 30 ans. Pour six viols qu'il a reconnus, et une tentative de meurtre entre décembre 2011 et novembre 2012, Florian Varin a été condamné deux fois à 30 ans de réclusion, par la cour d'assise de Haute-Garonne en juin 2015, puis en appel par les assises du Tarn en juin 2018. Mais ses avocats ont obtenu de la cour de cassation que son procès soit cassé pour une expertise psychiatrique que la justice leur avait refusée. Ils estiment que pendant ses neuf ans de détention, Florian Varin a évolué.

Violée, laissée pour morte dans une poubelle

Arrêté en novembre 2012 à Toulouse après un viol et une tentative de meurtre sur une jeune femme de 25 ans, il avait tenté de l’étrangler avant de la laisser pour morte dans un container poubelle, Florian Varin qui a alors 21 ans est interpellé après un périple dans tout l’ouest de la France. Six jeunes femmes croisent sa route à Rennes, La Rochelle, Niort et enfin à Toulouse où son parcours de routard du viol est finalement stoppé, après une série de dysfonctionnements de la justice qui ont empêché d’arrêter plus tôt son parcours criminel.

Tendances perverses, avec risques de récidive

Lors de ses deux premiers procès à Toulouse, puis à Albi, il est condamné à chaque fois à 30 ans de réclusion. Les experts psychiatres décrivent les tendances perverses de Florian Varin. Solitaire, livré à lui-même, confié dès l’enfance à sa grand-mère près de Fougères en Bretagne, il recherche en vain l’affection de sa mère partie vivre près de Toulouse, son père est parti en Belgique. L’adolescent sort du collège sans diplôme, puis abandonne un apprentissage de mécanique. Il préfère passer ses soirées à visionner des films pornos.

Pour moi, une relation sexuelle avec de la violence, c'est normal. » avoue -t-il à un expert qui l’examine en prison.

« Il a développé une dépendance narcissique", analyse un autre psychiatre lors de son premier procès. « C'est pourquoi on peut comprendre que les pleurs des victimes ne lui faisaient ni chaud ni froid. Pour lui, le corps de la femme est un objet comme une voiture. »

Preuve de sa perversité, l’avocat d’une de ses victimes raconte que pendant les viols, il filmait ses victimes avec son smartphone « en leur demandant de dire leur satisfaction. Quand il est interpellé, il montre aux enquêteurs ces images pour prouver qu'il ne s'agit pas de viol, que ses victimes mentent. »

Florian Varin a-t-il changé pendant sa détention ?

Les experts psychiatres soulignent à l’époque dans leurs conclusions qu’il existe chez Florian Varin « une grande dangerosité et un risque de récidive majoré. » Mais depuis, les avocats de Florian Varin estiment que le jeune homme a évolué pendant ses neuf ans de détention. Ils assurent que Florian Varin a fait un travail d’analyse sur lui-même et qu’il réalise la gravité de ses actes.

Ses défenseurs estiment que le début d'évolution psychologique de leur client, aurait pu être confirmé par la nouvelle expertise psychiatrique qu'ils réclamaient, et qui aurait pu influer sur le verdict des jurés de la cour d’Assise du Tarn, lors du procès en appel. C’est l’argumentation retenue par la Cour de cassation qui a ordonné ce troisième procès.

Fort de l’annulation du verdict, Florian Varin avait réclamé, au mois de mars dernier devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, sa mise en liberté conditionnelle, après 9 ans en prison, dans l'attente de sa prochaine comparution devant les assises de Montauban. Sa demande avait été rejetée par les magistrats toulousains.

L’épreuve et la douleur des victimes

Ce 3eme procès est une opportunité pour l'accusé qui veut prouver au vu de nouvelles expertises psychiatriques qu'il a changé pendant sa détention, mais c'est une nouvelle épreuve pour ses victimes qui après deux procès vont devoir à nouveau faire face à leur violeur, et revivre leur calvaire.

Les victimes sont restées soudées et solidaires lors des deux premiers procès de Florian Varin © Maxppp - THIERRY BORDAS

Julie (prénom d’emprunt) a été violée par Florian Varin en 2012 à Rennes, elle sera présente à ce 3eme procès, même si elle redoute ce face à face : _« Je redoute cette confrontation, parce qu’on va devoir reparler de tout ce qu’il nous a fait_, c’est encore se dévoiler face à lui. Mais c’est pour la bonne cause je suppose, j’espère en tout cas qu’il aura soit la perpétuité, soit la rétention de sureté. »

J’ai encore beaucoup de séquelles. J’ai des phobies, j’ai des peurs, des insomnies, je fais des cauchemars.

« Neuf ans après, j’ai encore beaucoup de séquelles. J’ai des phobies, j’ai des peurs, je fais des insomnies, j’ai des cauchemars » dit Julie – « parce que neuf ans après, _il ne nous laisse pas tourner la page_. Là ça va faire neuf ans, c’est la sixième fois que vais le voir. »

_« En fait, s’il fait appel au procès, c’est qu’il veut avoir moins de peine. Il veut que la tentative de meurtre ne soit pas reconnue. Sauf qu’_on a toutes cru mourir quand on était avec lui. Moi je pense que quand il va ressortir, il continuera à violer et il arrivera à tuer sans laisser de traces. »

Les jurés de cette nouvelle cour d'Assise à Montauban devront juger sur la base de nouvelles expertises psychiatriques de la dangerosité d'un homme après près de neuf ans de détention . Le troisième procès de Florian Varin va durer toute la semaine, le verdict des jurés est attendu ce vendredi 22 Octobre 2021.