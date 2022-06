Un club de football des Hauts-de-Massane à Montpellier victime de multiples dégradations

"Je ne comprends pas que l'on puisse faire ça à des gamins", Karim Bellahcène, président du FC 3MTKD, club de football dans les Hauts-de-Massane, est dans l'incompréhension la plus totale suite à la série de dégradations que ses locaux ont subit depuis une dizaine de jours. Si l'équipe de football existe depuis septembre dernier, attirant 300 jeunes, dont 95% habitant dans le quartier, l'association, elle, est présente déjà depuis plusieurs années grâce à la section Taekwondo, notamment. Du sport, oui, mais pas que, de l'aide aux devoirs ou encore des colonies de vacances sont proposées.

Alors, pourquoi le club est victime d'actes de vandalisme répétés ? Pour Karim Bellahcène, les raisons sont encore floues. "À partir du moment où on intervient sur le terrain, ça peut ne pas plaire à d'autres jeunes" estime Sebastian Gomez, éducateur au sein du club. "C'est vraiment dommage car c'est un patrimoine qui appartient aux jeunes du quartier, dans ce quartier y a des gens qui ont envie de réussir, y a plein de choses qui se font, mais là ça donne une mauvaise image. J'espère juste que ceux qui font ça ne sont pas des adultes, ajoute Karim Bellahcène. Je pense que c'est simplement de la jalousie ou de la bêtise."

La bêtise en question : des messages menaçants tagués sur la fresque du club, réalisée par graffeurs et des habitants du quartier le 30 mars dernier, avec écrit : "ce n'est que le début, bande de ...". La suite, des cailloux lancés pour "faire sauter la peinture de la fresque", selon Karim Bellahcène. Et une nouvelle gravure, "un sexe", apparue lundi soir sur les locaux. La poignée de la porte a également été tordue pour tenter de l'ouvrir de force. "Cela s'est toujours passé la nuit, jamais en journée. Nous, on s'est organisé pour tout faire disparaître tout de suite car, pour des familles et des enfants en bas âge, ça peut être choquant". Karim Bellahcène

Nous avons décidé de ne pas porter plainte, on veut résoudre ça par le dialogue

"Pour le moment, on préfère régler ça par le dialogue et la médiation, soutient Karim Bellahcène. Il n'est pas question de porter plainte, si on le fait, on estime qu'on sera arrivé à la fin de quelque chose." Mais il en faudra bien plus pour entamer le moral des éducateurs du club. Malik Gueddari est l'un d'entre-eux, et se dit "choqué" des derniers événements qui ont frappé le FC 3MTKD, mais avoue qu'il ne va pas s'arrêter là. "Ces événements vont encore plus nous encourager, et encore plus nous mobiliser", indique l'éducateur. "On va continuer à transmettre du plaisir aux enfants".

La motivation ne va pas s'affaiblir, bien au contraire. On va continuer à proposer du travail de qualité comme on le fait depuis le début, pour le plaisir et pour le bien des gamins. Malik Gueddari

Le club de FC 3MTKD continue ses activités sportives et extra sportives comme si rien ne s'était passé. "Si on estime que nos équipes et nos installations ne sont plus en sécurité, on sera obligé d'aller porter plainte", conclut Karim Bellahcène.