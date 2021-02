Le 5° adjoint de la mairie de Beaune accusé de racisme et de menaces de mort

Philippe Roux, adjoint en charge de la vie des quartiers et de la médiation est accusé de propos racistes et de menaces de morts. L'histoire se déroule dans une résidence hôteliere des Alpes.Le jeune couple qui porte plainte a rendu l'affaire publique sur les réseaux sociaux.

"Un nègre, ce sont des gens sales (...)" "Je suis raciste, je suis raciste, je suis raciste (...) " ce sont les propos que Philippe Roux, 5° adjoint à la ville de Beaune aurait ouvertement tenu devant un jeune couple de la région parisienne. La scène se déroule non loin de Chamonix dans la salle d'attente d'une résidence hôtelière où Agathe et son conjoint sont venus réceptionner les clés de leur chalet réservé pour leur voyages de noces.

Les deux jeunes gens essaient de tempérer les propos de cet homme dont ils ignorent alors l'identité, mais le ton monte comme en témoigne cette vidéo tournée par la jeune femme où l'on entend clairement la voix d'un homme affirmer "Je vais sortir le flingue de ma bagnole, tu ne sais pas qui je suis, tu peux te faire couper demain matin, alors arrête ton cinéma."

C'est l'arrivée du personnel de la résidence qui met fin à la violente dispute. Le gérant des lieux affirme que la jeune femme sort de la salle en pleurant. Rapidement le jeune couple se fait confirmer l'identité de leur agresseur présumé: il s'agit bien de Philippe Roux, adjoint au maire de Beaune.

Agathe, 27 ans a décidé de rendre publique cette violente dispute sur les réseaux sociaux "En tant que personne Noire, j'ai déjà assisté à du racisme ordinaire , je suis déjà passée par là, mais avec une telle violence c'est la première fois que ça m'arrive, j'en tremble encore. Je me suis dit que cette personne est haut-placée, et que ma plainte n'allait jamais aboutir , et en publiant mon histoire sur les réseaux sociaux , j'avais envie que les gens sachent qui est cette personne, qui est cet homme. J'aimerai rappeler qu'il s'agit de mon voyage de noces, mon souvenir va être entaché a cause de cette personne. Mon but c'est qu'il se souvienne de ce jour-là et qu'il ait honte de ce qu'il a fait."

Le témoignage d'Agathe Copier

On voudrait qu'il soit destitué de ses fonctions"

La jeune femme et son conjoint ont porté plainte ce mardi 10 février pour "injures racistes et menaces de mort réitérées". Au delà de l'enquête et des suites judiciaires éventuelles, le jeune couple attend une réaction de la mairie de Beaune "On voudrait qu'ils prennent des mesures, qu'il soit destitué de ses fonctions, qui sont totalement incohérentes avec la personne. Ses mots seront gravés dans ma tête toute ma vie, j'aurai aimé filmer la scène depuis le début, et que la mairie de Beaune prenne conscience que cet élu ne mérite pas son titre."

Nous avons sollicité à plusieurs reprises la mairie de Beaune qui n'a pas réagi pour l'instant. Philippe Roux reste injoignable. Son épouse dément les faits qui lui sont reprochés, même si elle assure ne pas y avoir assisté.