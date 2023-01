Le 5e RHC rend hommage au militaire motard décédé à Billère

"Le 5e RHC rend hommage au brigadier-chef de 1re classe Mickael Z décédé lors d'un accident de la route". Un post Facebook avec une photo du militaire décédé a été publié mercredi. Il était à moto quand il a eu un accident avec une voiture à Billère le 6 janvier. Il est mort le lendemain des suites de ses blessures.

"Ayant récemment rejoint la famille régimentaire en qualité de membre opérationnel de soute, il s’était parfaitement intégré et s’était remarquablement adapté à sa nouvelle fonction. Nous pensons tous à sa famille et en particulier à son épouse et son enfant."