Le baby-sitter accusé d'agressions sexuelles sur des enfants à Verfeil près de Toulouse jugé au tribunal correctionnel

Verfeil, France

L'affaire avait choqué cette commune de 3.500 habitants, au nord-est de Toulouse. Et depuis une chape de plomb s'est abattu sur Verfeil, personne ne parle plus de cela, et pas grand monde, pas même le maire, n'est au courant de la date du procès. Fin novembre 2017, un baby-sitter de 31 ans est mis en examen pour des soupçons d'abus sexuels sur plusieurs enfants dont il avait la garde. Tout est parti de la plainte déposée la semaine d'avant à la gendarmerie par des parents dont le petit garçon décrivait les gestes auxquels se livrait le baby-sitter. Placé en garde à vue, l'homme reconnait au moins trois faits d'agressions sexuelles et d'attouchements sur des garçons de quatre à six ans. Ce jeudi, sauf report du dossier, il devra répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel. Selon nos informations, neuf cas ont été recensés au final par les enquêteurs.

Un jeune homme apprécié des parents, et très sollicité

Boulanger de formation, A. s'était installé dans le Tarn après des études dans les Yvelines, avant de déménager à Verfeil en février 2017. Il avait développé, en libéral, deux activités professionnelles en lien avec les enfants.

D'abord, des ateliers boulangeries justement, via des missions auprès des MJC et des écoles pour apprendre aux jeunes à faire du pain. Il est notamment intervenu à Lanta, à Soual, (Tarn) ou encore à Labastide-Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne). Au moment des faits, il travaillait pour l'association LEC (Loisirs Education & Citoyenneté) qui gère les accueils de loisirs (type Alaé) de la communauté de communes des Coteaux du Girou, notamment donc à Verfeil.

Et puis, depuis janvier 2016, ce fils d'assistante maternelle était nounou à domicile. Visiblement très apprécié, appelé par son diminutif, le trentenaire avait des contrats avec de nombreuses familles, essentiellement en Haute Garonne : à Gragnague, Aussonne, Ayguevives, Pibrac, Escalquens, notamment. A. alimentait même de façon assidue deux pages Facebook, dédiées à ses activités. Sur ces pages, de multiples photos de ses séances de pâtisseries, peintures ou décorations de Noël avec les petits. Quelques parents commentaient comme cette maman, "C’était très chouette, mon fils était ravi de sa composition", écrit quelques jours seulement avant l'arrestation du jeune homme.

À l'époque, le coordonateur des centres de loisirs qui employait l'animateur à Verfeil avait confié à France Bleu Occitanie qu'il avait bien été alerté à propos de comportements "inappropriés" et qu'une procédure de fin de contrat était engagée avant que n'éclate l'affaire.