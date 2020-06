Les temps sont durs pour le ballon captif d'Épernay

Deux mois après sa fermeture pour cause de crise sanitaire, le ballon captif a repris son envol dans le ciel d'Epernay Mais la montgolfière n'a volé qu'une seul fois à cause des mauvaises conditions métrologiques. Une situation problématique pour Benoît Moittié, le président de la Société d'Economie Mixte qui gère le ballon captif : « Pendant deux mois où on a fermé entre mi-mars et mi-mai on a eu du beau temps mais depuis la reprise ce n'est pas vraiment ça. »

9 personnes maximum dans la nacelle et masque obligatoire

Pour respecter la distanciation sociale, le nombre de voyageurs a été drastiquement réduit, passant de 29 à 9 ainsi que le conducteur. Le masque est obligatoire. Le mètre de distance est aussi de rigueur grâce à des marquages au sol. Malgré toutes ces mesures, le temps de vol et le tarif reste le même : 12€ pour une douzaine de minutes et 6€ pour les enfants de 4 à 11 ans.

Pour faire revenir les clients, l'Office du tourisme a mis l'accent sur les publics de proximité comme l'Allemagne et le Bénélux : « On attend surtout avec impatience le retour de nos amis belges qui constituent une part importante du tourisme en Champagne. » Benoit Moittié espère aussi que les français qui descendent vers des régions méridionales s'arrêteront à Epernay.

D'un point de vue financier, le ballon captif n'a pas perdu beaucoup pendant le confinement : « On n'a pas eu de rentrées mais on a aussi pas eu de sorties donc c'est compliqué à évaluer » explique Benoît Moittié. Mais pour éviter des difficultés financières après deux années difficiles, il espère que les touristes reviendront rapidement et que le ballon volera rapidement dans le ciel d'Epernay.