Le bar-PMU "Le Sporting" braqué à Agde

Deux braqueurs armés d'un fusil à canon scié ont dérobé la recette du bar-PMU "Le Sporting" à l'entrée d'Agde, samedi 23 septembre au soir. Une perte de plusieurs milliers d'euros pour les gérants. Personne n'a été blessé.

Ils sont repartis avec la recette des courses hippiques. Deux malfaiteurs ont braqué le bar-PMU "Le Sporting" à Adge. Un vol avec arme un peu avant 20h25, heure à laquelle l'alerte a été donnée.

Pas de coup de feu

Le braquage est préparé : les deux hommes, dissimulés sous leurs cagoules, gantés et armés d'un fusil de chasse à canon scié, pénètrent dans l'établissement en fin de soirée.

Le premier, arme à la main, tient en joue le gérant et quatre clients. Le second, non-armé, passe derrière le comptoir, ouvre la caisse et dérobe la recette du jour : plusieurs milliers d'euros qui comprennent les consommations des clients et les paris des courses hippiques.

Les malfaiteurs prennent ensuite la fuite à pieds, mais les témoins, très perturbés ne savent pas dans quelle direction ils sont partis.

La police judiciaire de Montpellier chargée de l'enquête

Le Service régional de police judiciaire (SRPJ) de Montpellier a effectué des prélèvements dans le bar pour trouver une ou plusieurs traces laissées par les deux malfaiteurs. La police judiciaire doit aussi analyser les images des caméras de vidéosurveillance du quartier.