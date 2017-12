Saint-André-d'Allas, France

Dans la nuit de lundi à mardi, le bar-tabac chez Mercier à Saint André d'Allas a été victime d'une tentative de cambriolage .

Michèle Mercier , la patronne, évoque calmement cette nouvelle tentative de vol dans son bar tabac dans la nuit de lundi à mardi . Vers 2h du matin, elle a entendu du bruit devant ses volets ,elle a alerté les gendarmes qui sont intervenus à temps pour empêcher le cambriolage.

On a toujours peur quand même, on est stressé"

C'est la quatrième fois que son bar-tabac est visé. Le 21 novembre dernier, les volets et le double vitrage avaient été fracturés. Le voleur avait fait main basse sur des cigarettes .Quelques jours plus tard, dans la soirée, il avait cassé la vitre de la voiture garée devant la porte , pour tenter de la pousser, sans succès. Le cambrioleur avait récidivé une troisième fois, en réussissant cette fois à rentrer dans le bar et à voler du tabac. La quatrième tentative dans la nuit de lundi à mardi pourrait être la dernière.

L'auteur supposé a été placé en garde à vue Un soulagement pour Michèle Mercier, qui vit sur place avec son époux .