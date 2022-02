Le bar-tabac Leston'Café cambriolé pour la troisième fois en huit ans à Ergué-Gabéric

Cambriolé pour la troisième fois en huit ans. C'est la mésaventure vécue ce mercredi matin par Pierre Salaün, le patron du Leston'Café, à Ergué-Gabéric (quartier de Lestonan).

Les trois voleurs sont littéralement passés par un trou de souris. © Radio France - Thomas Biet

Trois voleurs visiblement grands et minces (l'établissement dispose de sept caméras) se sont introduits dans l'établissement vers 4h du matin en cassant la vitrine. "Ils sont passés par un trou minuscule" s'étonne le patron qui a repris l'établissement il y a huit ans.

Renforcer encore la sécurité

Le cambriolage ne l'a pas réveillé : "Je dormais en sommeil profond, c'est un voisin qui allait travailler qui a vu le trou et qui a prévenu la police". Les voleurs sont repartis quelques minutes après leur entrée avec la caisse et des cigarettes. Le préjudice n'est pas encore connu mais devrait se monter à quelques milliers d'euros. Moins que lors des deux derniers cambriolages : 16 000 et 8 000€. Lors du premier larcin, les voleurs avaient pénétré dans la réserve, protégée depuis.

Pierre Salaün a décidé de rouvrir le jour même mais il est un peu désabusé après trois cambriolages en huit ans © Radio France - Thomas Biet

L'heure est maintenant aux procédures avec la police et la compagnie d'assurance : "Il y a le préjudice moral et tous les tracas administratifs, j'en ai ras-le-bol mais après, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il faut relativiser".

Pierre Salaün a changé la vitrine et rouvert l'établissement dans la foulée, pas abattu mais un peu désabusé par la répétition de ces actes : "Il y a eu plusieurs vols dans le secteur, on est des cibles, on le sait alors on va encore augmenter la sécurité en mettant des grilles mais le but n'est pas de se transformer en blockhaus" soupire-t-il derrière le comptoir.