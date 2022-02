Le baron présumé du cannabis condamné en appel à Bordeaux à 18 ans de prison

Deux mois après son procès devant la cour d'appel de Bordeaux, Moufide Bouchibi est condamné en appel à 18 années de prison pour avoir importé plusieurs tonnes de cannabis lors d'une série de go-fasts en 2011 entre le Maroc et la France. Dans leur arrêt rendu ce mercredi 9 février 2022, les magistrats bordelais ont suivi les réquisitions de l'avocate générale en assortissant la peine de réclusion d'une période de sûreté des deux tiers.

"Le trafic de drogue est un mode de vie pour lui" — L'avocate générale de la cour d'appel de Bordeaux lors du procès le 15 décembre 2021

Actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Gradignan en Gironde, celui qui est surnommé "le roi du shit" écope également d'un million d'euros d'amende et de 2,9 millions d'euros d'amende douanière.

Les avocats de Moufide Bouchibi vont se pouvoir en cassation

"Nous sommes très déçus", réagissent les avocats de Moufide Bouchibi qui dénoncent une "peine d'élimination sans aucun élément de preuve". Arrêté en mars 2021 à Dubaï après neuf ans de cavale, Moufide Bouchibi a été condamné en première instance en septembre 2021 à Bordeaux à seize ans de prison et six millions d'euros d'amende. Le vice-procureur avait alors déclaré que lors de son audition le prévenu avait demandé s'il pouvait "payer l'amende en cash".

Après ce premier procès, l'affaire Bouchibi a été rejugée devant la cour d'appel de Bordeaux en décembre 2021. Au cours de l'une des audiences rocambolesques, l'avocate générale a reconnu la destruction par erreur des pièces à conviction du dossier, en l'occurrence les enregistrements téléphoniques des conversations entre trafiquants. "Le parquet de Bordeaux a fait disparaître les scellés qui renferment les preuves d'innocence de l'accusé", s'insurgent ce mercredi les avocats Amar Bouaou et Keren Saffar.

"Le commanditaire d'un trafic international de cannabis"

Dans son réquisitoire, l'avocate générale avait longuement décrit "l'insaisissable Moufide Bouchibi qui voyageait sous de fausses identités", "ces neuf convois entre le Maroc, l'Espagne et la France à bord de grosses cylindrées", l'utilisation par les conducteurs de "téléphones codés" et d'armes, "kalachnikov et pistolet 9 mm" pour acheminer la drogue vers "Agen, Besançon ou encore Brest".

"Vous êtes sans pitié, le ministère public, vous êtes comme des voyous, vous n'avez rien à envier au grand banditisme" — Moufide Bouchibi devant la cour d'appel de Bordeaux en décembre 2021

En décembre dernier, les quatre avocats parisiens de Moufide Bouchibi avaient plaidé la relaxe. "Evidemment que la décision qui a été rendue par la cour d'appel n'est pas définitive, nous avons encore un délai pour exercer un recours qui est le pourvoi en cassation que nous allons former dès aujourd'hui", indique maître Bouaou.