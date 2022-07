Le base-jump interdit depuis le Viaduc de Millau : plus de 1.700 personnes signent une pétition

Face à l'augmentation du nombre de sauts depuis le Viaduc de Millau, en Aveyron, la préfecture y interdit le base-jump, comme au viaduc du Viaur et de Verrières. Incompréhensible et au final dangereux disent les pratiquants.

L’annonce de la préfecture de l’Aveyron a surpris la communauté des sports extrêmes. Un arrêté préfectoral du 18 mai interdit la pratique du base-jump depuis les trois viaducs de Millau, du Viaur et de Verrières jusqu’au 31 décembre 2022. Cet arrêté s’appuie notamment sur "l’absence de fédération départementale encadrant cette pratique, de même que le vol en wingsuit (en combinaison ailée)".

Pour la préfecture, il convient "d’éviter la banalisation de ces pratiques potentiellement létales" alors qu’il est constaté "l’intensification du nombre de sauts" avec "une information relative à cette pratique largement répandue via Internet et les réseaux sociaux".

La préfecture de l’Aveyron met aussi en avant les "dangers" pour les usagers de la route. En effet, les pratiquants empruntent la voirie à pied, ce qui est interdit et peut distraire les automobilistes, créer "des écarts dangereux, des ralentissements, voire des arrêts sur la chaussée". Et on sait que le Viaduc de Millau est emprunté par près de cinq millions de véhicules par an.

Des milliers de sauts sont effectués tous les ans

Cette décision a stupéfait Gillian Hamcy, base-jumper millavois. Il s’est installé à Millau pour le base-jump il y a quatre ans. Et il répond point par point aux arguments avancés par la préfecture. "Depuis 20 ans que nous sautons des viaducs et qu'on saute, il n'y a jamais eu d'accident routiers, ou jamais eu d'écart de voiture à cause de ça. La préfecture dit que c'est une pratique qui est potentiellement accidentogène et létale. Il faut savoir que depuis 20 ans, il n'y a eu aucun mort sur ces trois viaducs, qu'il y a eu seulement entre guillemets, trois accidents graves, alors qu'il y a des milliers de sauts qui sont effectués tous les ans. Et surtout, ces trois accidents graves ont impliqué des dommages seulement sur les pratiquants eux-mêmes."

"Étant donné qu'on saute au-dessus de terrains privés poursuit Gillian Hamcy, on a l'autorisation des propriétaires pour atterrir, et du coup on ne peut pas, par accident, aller percuter quelqu'un qui serait en train de se balader. On ne saute pas au-dessus des routes ni au-dessus de la voie ferrée."

La communauté des sports extrêmes conteste aussi les chiffres avancés par les services de l’État qui a compté 203 sauts en 2017 depuis le viaduc de Millau, 278 en 2019, et 590 en 2021. "Je pense que c'est des chiffres qui sont largement sous-estimés parce qu'en 2022 j'ai déjà fait 250 sauts du viaduc et j'ai jamais sauté seul. Déjà, moi et mes potes, on a fait au moins 500 sauts minimum."

À Verrières, un espace aménagé

En tout cas, cette décision n’était pas forcément demandée par les maires des communes. À Tanus, dans le Tarn, qui accueille le viaduc du Viaur, on estime que les jumpers sont en tout cas très discrets. "Pour ce qui est du viaduc de Verrières, le maire nous soutient. Il a même aménagé un espace pour qu'on puisse plier les parachutes, garer les camions un peu sous le viaduc, un tout petit peu excentré par rapport au village", explique Gillian Hamcy.

Quant à Millau, la ville se veut un épicentre des sports extrêmes depuis des années, et cette interdiction ne tombe pas forcément bien.

Gillian Hamcy a donc lancé une pétition qui a déjà été signée par plus de 1.700 personnes. Il va aussi tenter un recours gracieux pour tenter de faire évoluer la position des services de l’État.

Idéal pour les débutants

Le Millavois estime surtout que l’interdiction du viaduc de Millau sera totalement contre-productif en matière de sécurité. Parce que justement, le viaduc de Millau permet aux débutants de pratiquer beaucoup et relativement facilement. "C'est vraiment indispensable dans l'apprentissage du base jump, insiste Gillian Hamcy. Il faut commencer par faire d'abord des sauts de viaducs, de ponts. Ce sont des points qui sont hauts. Comme on saute entre deux piles, si jamais à l'ouverture le parachute fait demi-tour, on passe sous le pont, sans impacter l'objet qu'on vient de sauter. Et parce que sous ces deux viaducs, il y a des grands champs dégagés, donc c'est ça qui nous met en sécurité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a si peu d'accidents malgré les milliers de sauts faits par des débutants."

Peur des contrôles ?

Et il ne faut pas que la peur des contrôles provoque des accidents prévient le jeune homme. "Ce qui nous fait peur, la communauté, c'est qu'il y a déjà eu un historique au viaduc de Tulle, en 2002. Il y a un jumper qui s'est fait poursuivre par la police sur ce viaduc, un débutant, et il s'est précipité pour ne pas se faire rattraper. Il n'a pas vérifié son matériel avant de sauter et s'est tué pendant le saut ; alors qu'en vérifiant, il aurait pu voir qu'il avait commis une petite erreur dans le routage qui permettait l'ouverture de son parachute. Tous ceux qui vont continuer à sauter de ces viaducs, qui vont avoir peur de la police, peur de se faire verbaliser, vont être moins concentrés dans leurs sauts et je pense que c'est quelque chose qui peut être très accidentogène."

En 2021, un homme est mort en faisant du base-jump près du viaduc de Millau et non sur le site du viaduc. Il avait 35 ans et sa voile ne s'est pas correctement ouverte. Jusqu'ici, seule la déambulation sur le viaduc était interdite et passible d'amende. L'arrêté vise donc à interdire maintenant les sauts proprement dits.