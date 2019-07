Le bateau de la police fluviale pleinement efficace sur le lac de Grangeant et sur la Loire

Comme chaque année, depuis le début de l'été, un bateau de police fluviale assure les contrôles sur le secteur de Saint Victor et bien au delà

Saint-Victor sur Loire, Saint-Étienne, France

Mis en service l'an dernier ce nouveau bateau, plus puissant et plus grand va permettre de démultiplier les opération de contrôle de la circulation fluviale depuis le barrage de Grangean jusqu'à la Haute Loire.

Sa présence sur le cours d'eau Yves Renaud est déja un succès .

Depuis le début de la saison les infraction sont en chute, ca prouve que nos interventions ont servi a quelque chose. Le brigadier chef Gérald

Le bateau en intervention sur le plan d"'eau © Radio France - Yves Renaud

On va maintenant remontrer jusqu'à Saint Paul en Cornillon et nous sommes même en discussion avec la Haute Loire, puisque ce secteur pour l'instant n'est pas contrôlé. Jean Baptiste Constant, Directeur de cabinet de la préfecture .

Depuis sa mise en service, il a déjà permis de faire baisser de façon notable le nombre d'infractions sur le plan d'eau et sur le fleuve Loire, bien épaulé en cela également par les décisions de justice . Le brigadier Chef GERALD, pilote du bateau de police Fluviale.

Le bateau de la police fluviale sera opérationnel jusqu'au 15 septembre.