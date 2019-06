Le bateau du skipper varois Sébastien Destremau vandalisé dans le port de Toulon

Toulon, France

Mauvaise surprise pour le navigateur varois Sébastien Destremau ce vendredi matin à propos de son voilier FaceOcéan à bord duquel il a terminé le dernier Vendée Globe. Des canettes de bière et des débris de verre jonchaient le sol de son bateau, amarré au carré d'honneur du port de Toulon. Une aussière qui sert à amarrer le bateau a également été sectionnée au couteau.

"Pas de dégâts importants mais il y aurait pu en avoir, commente le Varois. Il y a plusieurs aussières, et il n'y avait pas beaucoup de vent. Mais on peut imaginer que si cela avait été fait par un gros temps de mistral, le bateau puisse partir à la dérive dans le port. Ca peut provoquer beaucoup de dégâts. Et les bouteilles en verre jetées et explosées sur la plage avant auraient pu faire un trou sur le pont, car ce bateau est en carbone, ce qui est très fragile. C'est lamentable, en fait. Faire des dégradations juste pour le plaisir de faire des dégradations, je ne comprends pas ce genre de comportement. C'est un peu désolant. Et c'est dommage que dans un port comme Toulon, on en soit encore là, surtout au quai d'accueil, au quai d'honneur de Toulon, devant la Mairie, alors qu'il y a de superbes yachts qui viennent de temps en temps à Toulon. Oui, c'est ridicule" a vivement réagi Sébastien Destremeau.

Le Varois va donc déposer plainte, d'autant que la zone où est stationné son bateau est équipée de caméras de vidéoprotection.