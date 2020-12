Le bateau qui a sombré au large d'Agde n'aurait pas dû partir aussi loin

Grâce notamment aux moyens de la Marine nationale, l'épave du "Romain Luca", ce bateau de pêche qui a coulé au large d'Agde dans la nuit de dimanche à lundi a été localisée. Le bateau se trouverait à présent à 56 mètres de profondeur, à environ 10 miles nautiques de la côte.

Les recherches pour retrouver les corps des deux marins disparus, deux frères de 23 et 33 ans, débuteront ce jeudi matin avec le concours du chasseur de Mines Lyre et de la vedette de la gendarmerie maritime et l'aide de quatre plongeurs démineurs.

Par ailleurs, le procureur de Béziers indique ce mercredi soir que le Romain Luca, un bateau de 12m de long, avait une autorisation pour naviguer jusqu'à 5 milles nautiques avec un nombre maximal de deux personnes à bord un chargement maximal de 3500 kilos. Or au moment de l'accident, le bateau naviguait à plus de 10 milles, et ils étaient trois à bord.

Le capitaine du bateau avait déjà été verbalisé

Le capitaine du navire, rescapé du naufrage, 61 ans, avait déjà été verbalisé par la DDTM de l'Hérault, notamment en janvier 2020, avec déjà le même équipage à bord, ce qui avait provoqué l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Béziers, une enquête toujours en cours, pour "travail dissimulé et exploitation d'un navire sans respecter les conditions du permis de navigation."

Le capitaine s’est-il égaré ? Espérait-il une pêche plus fructueuse ? L'enquête le déterminera

Parallèlement à la procédure judiciaire une enquête technique administrative est également ouverte par le bureau d'enquête sur les événements de mer (BEAmer).

La capitaine du Romain Luca, sauvé par les secouristes de la SNSM fêtait ses 61 ans le jour de l'accident, il vit à Agde et possédait le bateau depuis 8 ans, il est pêcheur professionnel depuis 1978.

Les deux marins portés disparus sont deux frères de 33 et 23 ans. Le plus jeune vit à Agde. Le plus âgé papa de deux enfants, s'était installé à Vias avec sa famille.

Leur père est employé à la criée du port d'Agde. Le plus âgé est un matelot déclaré, le second est seulement inscrit pour suivre une formation de matelot à compter de janvier prochain.

Une enquête pour « disparitions inquiétantes » est ouverte et les investigations se poursuivent pour comprendre les circonstances et les causes du naufrage et établir d'éventuelles responsabilités pénales.

Un accompagnement juridique et psychologique pour la famille des deux disparus a été proposé par l'association d'aides aux victimes France victimes 34

