Conformément aux informations révélées par France Bleu Berry le 5 septembre, la justice doit examiner mardi la demande de remise en liberté conditionnelle de Jean-Claude Romand, le "faux docteur" condamné à perpétuité pour le meurtre de sa famille en 1993 et incarcéré à la Maison centrale de Saint-Maur près de Châteauroux (Indre).

Incarné à l'écran par Daniel Auteuil dans "L'adversaire" de Nicole Garcia, Jean-Claude Romand, 64 ans, est parvenu à se faire passer pour un médecin de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pendant plus de 15 ans. Il a tué sa femme, ses deux enfants et ses parents parce qu'il redoutait qu'ils découvrent son imposture.

Théoriquement libérable depuis 2015, il présente sa première demande de remise en liberté conditionnelle.

"Lui n'a laissé aucune chance à ses victimes"

Une perspective qui inquiète ses beaux-frères, Jean-Noël et Emmanuel Crolet qui se sont livrés au Dauphiné Libéré : "Cela pourrait être un nouveau départ, une nouvelle vie pour lui et c'est insupportable" témoigne Jean-Noël Crolet "c’est un assassin qui avait d'autres choix possibles (...) lui n'a laissé aucune chance à ses victimes, et il essaie de se donner une nouvelle chance."

"Cette annonce a été un choc" a pour sa part confié Emmanuel Crolet à France Info. S'il sort de prison, "ce sera un deuxième assassinat, il les tue une deuxième fois." Lui estime que Jean-Claude Romand "n'a pas changé", qu'il "reste un manipulateur et un menteur" qui peut tromper psychiatres et psychologues et que le risque de récidive existe.

Jean-Claude Romand sera présent ce mardi à l'audience qui doit décider de son avenir. La décision du juge ne devrait pas être connue le jour même, mais mise en délibéré.