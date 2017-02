Le bébé de Lunel a vécu dans "un huit clos terrible" jusqu'à sa mort

La mère du garçon de 21 mois décédé sous les coups mardi soir à Lunel (Hérault) et son compagnon ont été déférés ce jeudi à Montpellier. Un couple en errance qui a fait subir un calvaire et des tortures a cet enfant.

Le petit Kenzo aura vécu un très long calvaire. L'enfant subit les premiers coups dès le début de la relation et tout a empiré au fil du temps. Mi-janvier Kenzo est brûlé avec un briquet mais sa mère et son compagnon l’empêchent d’être soigné correctement, ils disparaissent dans la nature avec l'enfant jusqu'à ce mardi 14 février. La mère appelle les pompiers pour demander de l'aide, son fils est mort sous les coups.

Un couple en "errance"

Un couple décrit comme en difficultés sociales, en errance. Ils ne dorment pas souvent au même endroit. Des nuits dans des voitures ou encore des hôtels premier prix.

Le petit garçon n'était plus allé consulter un docteur depuis plusieurs mois et il n'était pas non plus scolarisé. Quand des proches se demandent l'origine de certains bleus sur l'enfant, ils expliquent que Kenzo est turbulent.

Le couple justifiera même les coups sur Kenzo par une agression qu'il aurait subi dans la rue. Sur odre, de son compagnon la mère se mutilera en attendant les secours à l’hôtel de Lunel pour rendre crédible cette version.

Ils sont tous les deux en détention provisoire et seront jugés pour violences, torture et acte de barbarie. Le compagnon sera jugé pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans.