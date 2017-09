Le bébé retrouvé mort à Lisieux est décédé d'une mort naturelle

Une fillette de 3 mois a été retrouvée morte dans son lit par une assistance maternelle lundi dernier à Lisieux. Quelles sont les raisons du décès ? En attendant de le savoir formellement, l'autopsie qui vient d'avoir lieu conclut à l'absence de maltraitance.

Pas de cause traumatique, "le décès n'est pas lié à un mauvais traitement" assure le subtsitut du procureur Christophe Bogliolo. Lundi matin, le bébé avait été déposé vers 8 heures et demi chez la nourrice par ses parents, comme chaque jour. Et l'assistante maternelle avait recouché la fillette pour qu'elle puisse terminer sa nuit. Vers 13h30, ne voyant pas la fille se réveiller, la nounou avait appelé le SMUR, mais les secours, rapidement arrivés sur place n'avaient pu que constater le décès l'enfant.

L'assistante maternelle a été mise hors de cause

L'assistante maternelle, en état de choc, a été hospitalisée avant d'être entendue mardi. Au vu des constatations de l'autopsie, elle ne sera pas poursuivie . Il reste aujourd'hui à expliquer les raisons du décès : d'autres examens vont être réalisés sur le bébé pour comprendre ce qui s'est exactement passé.