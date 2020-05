Le bébé retrouvé mort dans un sac dans la Loire à Roanne "était viable"

Le corps du bébé retrouvé dans un sac plastique près des rives de la Loire dimanche 3 mai à Roanne a été autopsié ce mardi matin. Le parquet explique qu'il était viable à sa naissance et maintient donc l'ouverture d'une enquête criminelle.

Le nouveau-né retrouvé mort dans un sac plastique par des promeneurs près des berges de la Loire dimanche à Roanne était viable. C'est le résultat de l'autopsie menée ce mardi matin à l'institut médico-légal de Saint-Etienne. Les premières analyses confortent le parquet dans la thèse d'un acte criminel. Des analyses supplémentaires sont lancées.

Un bébé viable, cela veut dire que "compte tenu de l'état de ses organes, s'il était né dans des conditions normales, ce bébé aurait survécu" estime Abdelkrim Grini, le procureur de Roanne. Pour l'instant, le médecin légiste ne peut pas dire si cette petite fille était morte ou vivante à la naissance, d'où la nécessité d'analyses plus poussées.

Une bulle d'air au niveau des bronches

L'autopsie révèle aussi une bulle d'air au niveau des bronches du nouveau-né sans permettre toutefois de savoir si c'est une preuve de respiration du bébé ou si cela est lié à la putréfaction du corps développe le parquet.

En s'appuyant sur ces éléments, le procureur considère "qu'il n'y a aucune raison que le bébé ne soit pas né vivant." Jusqu'à preuve du contraire, il maintient donc l'ouverture d'une enquête criminelle pour homicide sur mineur de moins de 15 ans.

La police judiciaire saisie

On ne sait pas pour l'instant à quel moment le corps a été jeté dans la Loire. "Manifestement, les faits se sont déroulés dans un temps assez rapide après l'accouchement" précise le Abdelkrim Grini : "le placenta a été retrouvé dans le sac avec le corps."

Est-ce que la maman a fait un déni de grossesse et n'a pas réalisé qu'elle accouchait ? Est-ce qu'elle-même ou le père ont voulu se débarrasser du bébé ? Pour l'instant, toutes les hypothèses sont permises pour le parquet. La police judiciaire est saisie pour mener des investigations plus techniques et notamment retrouver la mère de cet enfant.