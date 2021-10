Le Biarritz Olympique condamné aux prud’hommes à verser 70.000 euros à son ancienne cadre commerciale

Dans un jugement rendu ce jeudi, les prud'hommes ont condamné le Biarritz Olympique en estimant que le licenciement de l'ancienne cadre commerciale en 2019 était dépourvu "de cause réelle et sérieuse".

Un licenciement dépourvu "de cause réelle et sérieuse". C'est ce qu'a estimé le conseil des prud'hommes de Bayonne, dans un jugement rendu ce jeudi dans le dossier qui opposait le Biarritz Olympique à son ancienne directrice commerciale et marketing, Dany Parioleau. Le juge départiteur a reconnu coupable le club professionnel - présidé par Jean-Baptiste Aldigé - et donc l'a condamné à verser à son ancienne employée près de 70.000 euros, dont 30.000 pour le préjudice.

Dany Parioleau, embauchée à la fin des années 2000 par le BOPB était lié à Sport Vision, l'entreprise qui avait été choisie pour gérer la régie publicitaire du club. Cette dernière récupérée en 2019 par le duo Louis-Vincent Gave/Jean-Baptiste Aldigé devenus président du conseil de surveillance et président du directoire du Biarritz Olympique. L'ancienne cadre ne faisait pas partie de leur plan. Elle avait contesté son licenciement devant les prud'hommes, qui lui ont donc donné raison.

En septembre, le BOPB avait déjà été condamné dans le dossier de son ancien kiné, Jérôme Elissalde. La direction avait été sanctionnée pour "rupture abusive de contrat sans cause réelle et sérieuse donnant lieu à des dommages et intérêts".