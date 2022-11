Le Bignon : des caravanes s'installent dans la zone d'activités, des commerçants en colère

Depuis ce dimanche 30 octobre 2022, une quinzaine de caravanes se sont installées dans une zone d'activités au Bignon, au sud de Nantes en Loire-Atlantique, sur le parking d'une entreprise à l'abandon. Selon la préfecture, "plusieurs familles d'un bidonville de Rezé se sont spontanément déplacées au Bignon".

D'après Christine Figureau, de l'association Sol'Rom, ses familles étaient "originaires de Carquefou avant de se déplacer rue Joseph Cugno à Rezé puis boulevard Léonard de Vinci, toujours à Rezé." Le samedi 29 octobre, des familles Roms ont quitté ce terrain, non bitumé, pour passer l'hiver dans la zone d'activités du Bignon.

Et ce n'est pas la première fois que ce terrain attire des caravanes, il était déjà occupé de mai 2021 à mars 2022 par des gens du voyage. Même s'il est laissé à l'abandon, il s'agit d**'un terrain privé,** et cette présence inquiète plusieurs commerçants et professionnels de la zone d'activités rencontrés ce mardi 8 novembre.

Certains commerçants inquiets

C'est avec consternation qu'Emilie Claveau regarde le grillage découpé de l'autre côté de la route, là où une dizaine de familles issues de la communauté Rom se sont installées. "Pourquoi on ne leur dit rien ? Pourquoi ces gens-là ne se plient pas au règlement de la France ? s'exaspère-t-elle. C'est vraiment fatigant."

Une quinzaine de caravanes s'est installée sur un terrain bitumé dans la zone d'activités du Bignon © Radio France - Léonie Cornet

Selon elle, la présence de ces familles a des conséquences sur son activité de garagiste. "Je n'ai pas pu compter le nombre de personnes qui ont fait demi-tour devant le garage, surement des clients potentiels qui auraient pu s'arrêter mais qui ne l'ont pas fait, parce que cela fait peur de laisser sa voiture devant un garage sans savoir si elle sera en sécurité."

Emilie Claveau a signalé le problème à plusieurs reprises. "Malgré toutes nos sollicitations auprès de la gendarmerie, de la communauté de communes, de la mairie et de la préfecture, nous n'avons pas eu de réponse" précise-t-elle.

Pas de place ailleurs

Les familles affirment s'être installées là car il n'ont pas de place ailleurs. "On a essayé plusieurs endroits, il n'y avait pas de bitume par terre, explique Alex, leur représentant. On comprend que c'est le terrain de quelqu'un, nous en prenons soin et nous ne ferons pas de dégâts."

Selon la préfecture, le propriétaire doit obtenir une ordonnance judiciaire d'expulsion pour récupérer son terrain. Emilie Claveau devrait obtenir une réponse de la préfecture dans les prochaines semaines. En attendant, les familles Roms comptent rester là tout l'hiver.