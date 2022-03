Le bilan après la "guérilla urbaine" de Bastia

La manifestation de soutien à Yvan Colonna organisée ce dimanche 14 mars à Bastia et à laquelle ont participé entre 7000 et 10000 personnes, a dégénéré en guérilla urbaine. On dénombre 93 blessés, dont 70 forces de l'ordre. Des bâtiments publics ont été visés.

Après les violences urbaines à répétition depuis la tentative d'assassinat le 2 mars d'Yvan Colonna à la centrale d'Arles, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu en Corse mercredi et jeudi. L'annonce de cette visite censée apaiser la situation dans l'île intervient au lendemain des émeutes survenues à Bastia, ce dimanche 14 mars où 7000 à 10 000 personnes s'étaient réunies pour soutenir Yvan Colonna et sous le mot d'ordre déjà utilisé à Corte la semaine précédente : "statu francese assassinu".

Après cinq heures de heurts dans le centre de Bastia, on dénombre au total 93 blessés : 23 parmi les manifestants et 70 chez les policiers et gendarmes. 24 d'entre eux avaient été hospitalisés dimanche, mais aucun en urgence absolue. Pour assurer le maintien de l'ordre, deux compagnies de CRS et trois escadrons de gendarmes mobiles, soit près de 400 hommes, étaient mobilisés.

3000 lacrymos et 650 cocktails Molotov tirés

Parfois devant reculer sous les assauts des manifestants qui portaient cagoules et brassards verts, les CRS ont tiré en une journée 3000 lacrymogènes. De source policière, un stock de 10 000 de ces grenades incommodantes avait été constitué. Les policiers ont également tiré une vingtaine de LBD, et une trentaine de grenades de désencerclement sur les manifestants.

De l'autre côté des barricades 650 cocktails molotov ont été lancés par 300 émeutiers environ, des individus cagoulés dont certains portaient un brassard vert. Ils ont également lancé des pine-bombs, ces tuyaux remplis de poudre noire et de clous ou des boules de pétanque explosives. Les assauts ont été menés dans les rues mais visaient essentiellement la préfecture de Haute-Corse. Le centre des finances publiques a été incendié et la poste centrale attaquée par des manifestants.

"On entendait devant la préfecture : on va vous tuer, on n'avait rarement vu un tel déferlement de violence, on a évité le drame", a constaté une source policière. Le syndicat alliance a condamné ces exactions et demandé des renforts, estimant que l'on avait assisté à des "scènes de guérilla urbaine jamais vues en Corse".

Six enquêtes ouvertes

Cette semaine, 130 policiers de la compagnie CRS 8, dite "action rapide" rompue aux émeutes urbaines et créée après les gilets jaunes va être notamment positionnée.

Six enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Bastia et confiées à la police judiciaire. Elles visent des "dégradations par moyen d'incendie" (et "dégradation aggravée" après l'incendie des finances publiques), pour "destruction par engin explosif en bande organisée" (après l'explosion devant la devanture de la poste centrale). Une autre de ces enquêtes concerne la découverte de 350 à 400 cocktails molotov dimanche dans le parking de la gare.

Enfin, les investigations s'intéressent aussi à des "violences sur des agents dépositaires de l'autorité publique". Un manifestant, interpellé dimanche est toujours en garde à vue.