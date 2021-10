Le bilan de l'accidentalité 2021 ne s'annonce pas bien en Côte-d'Or

L'année 2021 n'est pas encore terminée mais au 30 septembre dernier on comptait déjà 156 accidents qui ont fait 28 morts et 203 blessés. C'est déjà plus que le bilan de l'année 2020 regrettent les autorités, qui rappellent dans un communiqué, "il reste encore un trimestre avant la fin de l’année et le nombre de blessés, 205 est presque égal à celui de l’année 2020, celui des tués, 27 en 2020, a malheureusement déjà été dépassé."

Un été "meurtrier" sur les routes de Côte-d'Or

Plus encore que l'alcool et les stupéfiants, la vitesse excessive est le plus souvent en cause dans ce premier bilan dressé par les autorités. Et cela, "alors même que les radars autonomes ont fait l’objet de nombreuses dégradations cette année [...] au moins 17 depuis le début de l'année", précise le communiqué. Le coût de ces dégradations a été évalué entre 200 000 et 270 000€.

Pour se remémorer facilement les distances d’arrêt, voilà un outil mis à votre disposition par la Sécurité routière.