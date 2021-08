"Le bilan est édifiant" : opération coup de poing des gendarmes sur l'autoroute A20

Les gendarmes de l'Indre adressent un carton rouge aux automobilistes ! Ce vendredi, l'Escadron départemental de sécurité routière de l'Indre, composé des pelotons motorisés de Châteauroux et d'Argenton-sur-Creuse, a réalisé une opération d'envergure sur l'autoroute A20. Près d'une vingtaine de militaires étaient engagés pour cette opération d'envergure qui a permis de contrôler 38 véhicules et 55 usagers de la route.

Un "bilan édifiant" pour la Gendarmerie de l'Indre

Et de l'aveu même des gendarmes, le "bilan est édifiant". Pas moins de 31 infractions ont fait l'objet d'un procès verbal, pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, défaut de permis moto, avec un pilote mineur, complicité de défaut de permis moto, deux défauts de gants moto, cinq dépassements de la vitesse autorisée, deux non port de la ceinture de sécurité, douze usages du téléphone au volant, trois usages d'oreillettes, plaque d'immatriculation non réglementaire et trois surcharges.

Soyez très prudents sur les routes ce week-end. Avec la fin des vacances, il y aura beaucoup de monde sur les routes. Bison Futé à classé la journée de samedi en rouge dans le sens des retours. Dans la vallée du Rhône et l'arc méditerranéen, c'est même noir. Dans le sens des départs, journée de samedi classée orange. Ce dimanche, La journée de dimanche est classée orange et en rouge (sud-est) pour les retours et en vert pour les départs.