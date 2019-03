Le Blanc : une maman accouche seule à son domicile

Le Blanc, France

Anatole est un beau bébé de 3,5 kilos lorsqu'il découvre le monde ce 19 mars au Blanc. Si, fort heureusement, tout s'est bien passé, son arrivée a été plutôt mouvementée. C'est sa grand mère qui raconte les premières heures de sa vie dans une lettre ouverte adressée au comité de défense de la maternité du Blanc. Une grand mère heureuse évidemment mais c'est une "mamie en colère" qui signe ce courrier : " Bonjour, je voulais vous annoncer que mon petit-fils est né cette nuit, mardi 19 mars 2019 au Blanc dans la salle à mangr de ses parents, en présence uniquement de sa maman et de son papa. Les pompiers et le Samu sont arrivés après sa naissance." Cette grand mère qui salue le sang froid des parents, explique : "Après les premières contractions apparues dans la nuit de dimanche à lundi, la maman et le papa se sont rendus à la maternité de Poitiers où l'accouchement était prévu puisqu'il n'y a plus de maternité au Blanc. Gardée en observation durant la journée de lundi, la maternité n'a pas jugé nécessaire de garder la maman plus longtemps et l'a laissée repartir au Blanc" alors que l'accouchement était préu le 22 mars.

Accouchement, seule, à genoux dans la salle à manger

Retour donc à la maison, au Blanc où finalement, la maman "accouchait seule à genoux dans la salle à manger" , et ce à quelques mètres de la chambre du 1er enfant. La mère et le petit Anatole seront ensuite conduits par les pompiers à l'hôpital de Poitiers. "Tout se termine bien mais je n'ose imaginer ce qui aurait pu se passer" poursuit cette grand mère en colère qui ajoute : "Au XXIème siècle, des jeunes femmes contraintes d'accoucher seules chez elles ! "

" Faudra t-il un drame ? " interroge le comité de défense

Le comité de défense de la maternité du Blanc qui vient d'alerter, une nouvelle fois l'Agence Régionale de Santé, s'interroge : " Faudra t-il un drame, qu'une maman ou son bébé décède, ou pire les deux, pour que vous sortiez de cette incroyable contradiction". Le comité de défense qui dénonce depuis des mois la fermeture de la maternité du Blanc, rappelle que le 1er décembre 2018, "une petite fille est née aux urgences du Blanc; sans gynécologque-obstétricien, sans sage femme, sans pédiatre et heureusement sans problème". Une nouvelle naissance mouvementée qui, si besoin, renforce la conviction de tous ceux qui se battent pour la réouverture de la maternité du Blanc. Parmi eux, Jean Michel Mols, le président du collectif de défense de la maternité qui estime que le renvoi de cette maman dans ses foyers est le résultat de la fermeture des petites maternités : "Celles qui restent sont en suractivité, donc, il faut que ça tourne !". Pour Jean Michel Mols, cette naissance d'Anatole est surtout la preuve par l'exemple que la fermeture de la maternité du Blanc fait prendre des risques aux mamans et aux enfants. Une situation que le comité de défense pourra de nouveau expliquer le 28 mars prochain. Ce jour là, ses responsables, accompagné d'un représentant du collectif "Cpasdemainlaveille" doivent être reçus par la ministre de la santé Agnès Buzyn.