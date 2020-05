Le divers gauche Jean Paul Chanteguet ne veut pas perdre une minute. Au lendemain de l'annonce des retraits d'Annick Gombert et de Françoise Perrot, le candidat à la mairie du Blanc annonce la création d'une liste "de large rassemblement citoyen".

Le Blanc : Jean Paul Chanteguet se met en ordre de marche pour le second tour des municipales

Ancien député PS de l'Indre et candidat aux municipales au Blanc

Au lendemain du retrait de la divers gauche, maire sortante, Annick Gombert et celui de la divers droite Françoise Perrot, Jean Paul Chanteguet se met en ordre de marche pour le second tour des élections municipales. Dans un communiqué, la tête de liste divers gauche annonce la naissance d'une liste baptisée "Rassemblement Citoyen". Sur cette liste, construite sur la base des résultats du premier tour, il y a 15 noms de la liste que conduisait Jean Paul Chanteguet ; 10 de ses nouveaux co-listiers sont issus de la la liste que menait Annick Gombert et 4 viennent de l'équipe qui était enmenée par Alain Chancel, candidat d'Europe Ecologie- Les Verts, qui a annoncé il y a quelques jours déjà, son ralliement à Jean Paul Chanteguet.

Cette liste "de large rassemblement" qui dit vouloir affirmer une "vision claire de l'avenir de la commune" était, selon Jean Paul Chanteguet, très attendue par les électeurs. "Défense de l'intérêt général, respect de l'homme et de l'environnement et préparation du monde de demain" consituent les fondations du programme de Jean Paul Chanteguet. Le second tour de l'élection municipale aura lieu le dimanche 28 juin.