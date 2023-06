Indre : la piscine du Blanc fermée cet été car "pas assez rentable" dit la mairie, l'opposition s'insurge

Pas de plongeon raté ou de concours de poirier dans la piscine couverte du Blanc cet été. Un an après la fermeture de la piscine d'été, trop vétuste, c'est au tour de la piscine couverte de fermer ses portes au public. Fermeture effective au premier jour des vacances scolaires, le 7 juillet. "C'est un équipement municipal et les charges étaient trop importantes, même en ne chauffant l'eau qu'à 25°C comme c'est le cas aujourd'hui. On paye 6.000 à 8.000 euros par mois" souligne Jérôme Pernin, adjoint aux Sports à la mairie du Blanc.

ⓘ Publicité

Pour justifier sa décision, la mairie a sorti sa calculette : l'été dernier, il y aurait eu 12 entrées payantes en moyenne chaque jour. "Oui, mais la piscine était gratuite pour les moins de 14 ans et beaucoup de familles avec deux ou trois enfants venaient se rafraichir" précise Amélie Dumans, élue de l'opposition.

Autre argument avancé par la mairie, le bassin ne serait pas aux normes selon l'Agence régionale de santé. Pourtant, sans engager de travaux cet été, la Ville promet qu'elle rouvrira au 4 septembre.

"Comment les enfants vont-ils apprendre à nager ?"

L'opposition s'inquiète des conséquences d'une telle décision, notamment dans le cadre de la multiplication en France des noyades d'enfants. "Nous demandons à ce qu'il y ait au moins des navettes vers les sites de Belâbre, Lurais ou Fontgombault pour que les enfants puissent aller sur les sites où se pratiquent l'opération Apprendre à nager".

Mais la mairie de son côté assure avoir demandé en amont aux maitres nageurs s'ils avaient des demandes pour des cours de natation. "On a fait le tour des concernés qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas de demandes. On a aussi demandé au club de natation et de plongée, qui n'avaient pas non plus de besoins pour cet été". La mairie souligne par ailleurs qu'il reste la possibilité de se baigner dans la Creuse - "baignade non surveillée" admet elle - et assure que beaucoup peuvent profiter de piscines privées.

Un argumentaire qui ne convainc pas les Blancois : "C'est dramatique, comment on va faire pour apprendre aux enfants ? C'est pas pratique dans une rivière... et tout le monde n'a pas de piscine privée". Un autre constate "le plus près c'est Saint Savin ou Argenton... C'est bien dommage pour les jeunes du Blanc".

"Ce n'est pas du tout raisonnable de mettre en avant les piscines privées alors qu'on manque d'eau" s'énerve Amélie Dumans. Quant au projet de plage surveillée construite en bord de Creuse, porté par la mairie, il a été retardé et ne devrait pas être utilisable avant l'été prochain.

"Quand on sait que la taxe foncière a augmenté, passant de 3.5% à 7%, c'est honteux de voir qu'on a de moins en moins de service public. On serait en droit d'attendre un minimum" constate amère Amélie Dumans.

De son côté, la mairie assure que grâce à ses efforts, plus de 3 millions d'euros ont pu être économisés depuis l'été 2020.