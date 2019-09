Le bloc opératoire de l'hôpital de Montélimar de nouveau évacué ce matin

Le bloc opératoire de l’hôpital de Montélimar de nouveau évacué ce jeudi matin trois agents ont encore été pris de malaise. Hier, 25 personnes avaient été évacuées à cause a priori d'un manque d'oxygène. Pour l'instant, toutes les opérations non urgentes sont reportées.

Montélimar, France

Le bloc opératoire de l’hôpital de Montélimar a de nouveau dû être évacué ce matin. Trois agents ont encore été pris de malaise. Hier déjà, 25 personnes étaient évacuées à cause a priori d'un manque d'oxygène et d'un souci sur la ventilation. Huit agents ont même été pris en charge par les pompiers hier pour des nausées et des étourdissements. Les mêmes symptômes ressentis ce matin. Pourtant des analyses ont été effectuées dans la nuit.

Une équipe spéciale des pompiers venue de Lyon

Les pompiers ont même fait venir de Lyon un camion et une équipe spécialisée dans ce domaine de la qualité de l'air. Toutes les analyses possibles ont été réalisées. Les premières constatations montraient qu'il n'y avait pas de danger, même si tous les résultats ne sont pas encore revenus. Le bloc a donc rouvert ce matin jusqu'à ce que trois nouveaux agents ressentent à leur tour nausées et étourdissements. Ce qui a conduit à cette seconde évacuation du bloc opératoire.

Notre priorité c'est bien sûr la sécurité des patients et des agents - le directeur de l'hôpital montilien

L'évacuation de ce matin durera le temps de trouver enfin ce qui provoque ces symptômes. Le directeur de l'hôpital a réaffirmé que sa priorité était la sécurité de tous.

Les opérations non urgentes reportées

En accord avec les chirurgiens, et par précaution, la direction de l'hôpital a préféré reporter à plus tard toutes les opérations planifiées. Seules les urgences et les césariennes sont maintenues pour l'instant.