VIDEO - Le blocage de l'université de Rennes 2 levé

Rennes, France

Il y avait affluence, ce jeudi midi, devant le bâtiment B du campus de Villejean. La majorité d'habitude silencieuse s'était mobilisée. Etudiants, enseignants et personnels administratifs ont bravé le froid pour participer en nombre à l'assemblée générale et voter.

Quelques centaines d’étudiants et personnels de #rennes2 réunis en AG pour voter la reconduction ou non du blocage de l’ #universite#Rennespic.twitter.com/FDNhNrllJc — FB Armorique (@bleuarmorique) December 13, 2018

Après une interminable AG et un vote sur des soutiens et revendications multiples, la levée du blocage a été adoptée à mains levées. Le résultat a été accueilli par des applaudissements et aux cris de: "le blocage on n'en veut pas!".

Tous les bâtiments dont celui de la Présidence, la bibliothèque, la brasserie étaient fermés depuis trois jours. La levée du blocage est un soulagement pour de nombreux participants à l’AG. Les étudiants vont pouvoir passer leurs partiels. Mais il faudra revenir sur le campus, mardi 18, pour une nouvelle AG et un nouveau vote.