Mobilisation de la justice : à Bayonne, le blues des magistrats, greffiers et avocats

Dossiers qui s'entassent sur les bureaux, matériel souvent obsolète, parfois plus de papier... les magistrats sont en colère et le font savoir. Devant le palais de justice de Bayonne ils étaient, ce mercredi 15 décembre 2021, environ 70 en robe noire pour dénoncer la "misère de la justice". Accompagnés de nombreux greffiers et d'avocats du barreau de Bayonne, les magistrats du siège et du parquet, exigent plus de moyens afin d'exercer correctement leurs professions et de répondre aux attentes des justiciables. Le rassemblement, qui s'est déroulé en fin de matinée, a donné lieu à plusieurs prises de paroles afin de "sonner l'alarme".

Manque de moyens

Emmanuelle Adoul, vice-présidente du tribunal de Bayonne s'est exprimée la première, pour fustiger des conditions de travail qui ne cessent de se dégrader : "Nous, fonctionnaires du greffe et magistrats, nous prenons très rarement la parole publiquement, mais aujourd'hui, c'est par une mobilisation collective et nationale que nous nous exprimons pour sonner l'alarme. Face à des conditions de travail dégradées les fonctionnaires sont trop souvent tenaillés entre des impératifs contradictoires, entre une volonté de rendre la justice de qualité et la réalité de notre quotidien".

Selon la magistrate il manque au moins 12 postes à temps plein de greffiers à Bayonne. Emmanuelle Adoul ajoute : "une justice sans moyen est une justice qui peut maltraiter".

Marc Mariée, procureur-adjoint, s'est également exprimé au nom du parquet de Bayonne. "Nous dénonçons un manque de considération pour la réalité de la pénibilité de notre travail " a expliqué l'expérimenté magistrat. Selon lui seul un "doublement des effectifs du parquet mettrait la France au niveau des standards européens".

Près de 70 magistrats, auditeurs, greffiers et avocats, réunis devant le Palais de Justice de Bayonne, ce mercredi. © Radio France - Guillaume Chambon

"Il est légitime de s'interroger sur la clarté du message adressé au condamné, et notamment sur le sens de la peine, renchérit le procureur-adjoint. Cette réforme tend à faire du parquet une entité de tête à pouvoir divinatoire."

Sur France Inter ce mercredi matin, le Garde des Sceaux et ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a tenu lui a défendre ses mesures et a notamment insisté sur l'augmentation du budget de la justice de 8% en 2022. Il a également évoqué une instrumentalisation du mouvement qui a fait bondir les personnels de la justice : "J'espère qu'il n'y a pas d'instrumentalisation, mais je ne peux pas l'exclure. Il n'a échappé à personne que nous sommes en période pré-électorale".

Sur 1.000 euros de dépenses publiques, la justice représente 4€ soit la plus petite dépense des services publics régaliens selon un document publié par le gouvernement lors du Grand Débat National en 2019.