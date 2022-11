Le Bœuf Couronné, restaurant emblématique de la Brenne, ferme ses portes

Bernard et France Brossier, les propriétaires du Bœuf Couronné, y ont travaillé pendant plus de 38 ans.

C'est une institution qui ferme ses portes en Brenne. Après plus de 38 ans aux fourneaux et en salle, Bernard et France Brossier quittent l'hôtel-restaurant Au Bœuf Couronné de Mézières-en-Brenne, le cœur un peu serré : ils n'ont pas trouvé de repreneur.

Ce samedi 26 novembre, à partir de 10 heures, ils ouvrent une dernière fois leurs portes pour vendre le reste de la vaisselle et du petit mobilier qu'il leur reste.

ⓘ Publicité

Recherche de repreneur pendant des années

Le couple Brossier a inscrit son nom dans une longue lignée de propriétaires du Bœuf Couronné : il existe des traces du bâtiment, ancien relais de poste, qui remontent à 1640. Quand il est arrivé en 1984, à l'âge de 25 ans, Bernard Brossier a retroussé ses manches. "Je comptes non pas des heures, mais des mois de travaux dans le bâtiment" sourit-il. Pendant plus de 38 ans, il le dit, il a été heureux : "On ne compte plus les anniversaires les mariages, les baptêmes, les repas avec les locaux, les randonneurs, les motards. C'est une institution, Le Bœuf Couronné est au cœur de la vie de la Brenne.__" Il a orchestré son dernier service le 13 novembre dernier.

Au Bœuf Couronné, anciennement relais de poste, existe depuis au moins 1640. © Radio France - Marie Dorcet

Cela fait déjà plusieurs années qu'il s'est lancé en quête d'un repreneur, sans succès. Même s'il dit comprendre "à cause de l'inflation, des problèmes de personnels etc." les difficultés que représentent le métier, il reste un peu amer. "La clientèle est là, le travail aussi, et avec un peu d'aide des réseaux sociaux, ce que je n'ai pas fait, il y a vraiment des opportunités".

Ne pas laisser tomber cette institution

Alors, pour ne pas que le restaurant tombe en désuétude, la mairie a décidé de racheter le bâtiment, il y a déjà quelques années, pour les louer au couple Brossier jusqu'à leur retraite. "On va tout faire pour trouver un restaurateur, c'est hors de question que Le Bœuf Couronné, qui est central dans le développement touristique de la Brenne, ne ferme" explique Jean-Louis Camus, le maire de Mézières.

"On veut remettre en service, dans l'esprit de ce qu'était le relais de poste, ce qui manque à Cœur de Brenne, c'est-à-dire un hôtel restaurant."

Il espère trouver un restaurateur "au moins niveau Logis de France". À bon entendeur.