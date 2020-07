Le bon réflexe d'un passant témoin d'un malaise à Echirolles

Est-ce le malaise qui a provoqué la chute ou la chute qui a provoqué le malaise? Toujours est-il que vers 18h06 ce jeudi à Echirolles, rue de Comboire, un homme âgé d'une quarantaine d'année et victime d'un malaise cardiaque, a pu être ranimé grâce à l'intervention d'un témoin. Une personne qui a eu le réflexe d'aller chercher un défibrillateur dans un commerce voisin et de commencer à pratiquer un massage cardiaque. Pompiers et Samu ont ensuite pris le relais et réussi finalement à redonner vie à la victime, qui a été ensuite transportée en urgence au CHU de Grenoble.