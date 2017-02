Le boucher des stars, le Mayennais Hugo Desnoyer, en guerre ouverte contre son ex-associé et ami

Hugo Desnoyer est engagé dans une bataille judiciaire contre son ancien associé, l'homme d'affaires Alain Mikli. Le dénouement d'une collaboration qui a duré plus d'un an pour le natif de Montjean en Mayenne.

Retour sur les faits, l'histoire est racontée cette semaine par "M le magazine du Monde".

Tout commence en octobre 2015. L'homme d'affaires Alain Mikli, qui a fait fortune dans le design des lunettes, rachète la marque Hugo Desnoyer du nom du célèbre boucher. Objectif : exporter la viande et le savoir-faire du mayennais partout dans le monde. Et ça commence fort, deux restaurants voient le jour à Paris, mais surtout à Tokyo au Japon. Mais très vite, les points de vue divergent entre lunetier et le boucher. Desnoyer ne supporte pas de voir sa viande vendue à moitié prix sur internet, même si l'idée de Mikli est un succès financier. Autre point de crispation, un laboratoire construit en région parisienne. A l'intérieur, impossible d'attester de l'origine et de la qualité de la viande.

« Je pensais que c'était un milieu noble, mais je suis tombé sur des voyous » accuse Mikli. Desnoyer fustige son associé. La séparation est actée et les pertes sérieuses. Mikli parle de 10 millions d'euros perdus et se dit « anéanti » par un « échec cuisant ». « J'ai perdu des plumes, des clients, mais ça va » explique Desnoyer. Désormais, le Mayennais veut désormais récupérer la marque à son nom, acheté par son ex-associé. Le contact se fera donc par avocats interposés pour ces amis de longue date.

Sollicité, il n'a pas souhaité répondre à nos questions.