Le boucher-prodige qui avait commandité l'incendie de sa boucherie écope de 2 ans de prison ferme

Le petit prodige de la boucherie a été condamné vendredi à 5 ans de prison dont 3 ans avec sursis par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc. Champion du monde de sa discipline, ce jeune homme de 26 ans avait commandité l'incendie de sa boucherie à Plouha notamment pour escroquer les assurances.

C'est l'histoire d'un jeune boucher formé dans une prestigieuse maison parisienne. A 20 ans, il gagne 5500 euros par mois, côtoie le gratin de la capitale, rêve de jet set et de belles voitures. Ses proches racontent qu'il est habillé comme un mannequin pas comme un boucher. "A Paris, il prend la grosse tête", avoue son avocate, Maitre Weeger. Le petit prodige de la boucherie ambitionne d'ouvrir une chaine de magasins en Bretagne. Lorsqu'il ouvre sa boutique à Plouha, petite commune des Côtes d'Armor, il fait appel à une attachée de presse pour assurer sa promotion... Mais tout ne se passe pas comme prévu. Très vite dans le bourg, des rumeurs font état d'une affaire pas très florissante. "Non, la boucherie marchait bien", explique le jeune homme au tribunal, "mais mes deux salariés me faisaient peur, ils prenaient de plus en plus de place et je ne savais pas comment les licencier". C'est à ce moment là que le petit prodige vacille.

Récupérer 100 000 euros de l'assurance

Pour que ses employés n'aient plus de travail, il décide de détruire son magasin en commanditant un incendie ! Il fait appel à son cousin qui en échange d'argent se charge de trouver des complices pour bruler la boutique. "Je savais qu'il connaissait des personnes pas très claires et j'avais besoin de professionnels pour que ce soit bien fait", précise le jeune boucher qui avait calculé qu'il pourrait récupérer "100, 105 000 euros de l'assurance". "L'incendie aurait pu me couter la vie", souffle le locataire qui vivait au-dessus de la boutique. "Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé", s'excuse le boucher "heureusement qu'on a évité le pire". Ses quatre complices écopent de peines allant jusqu’à 1 an et demi de prison ferme.

Johan Moison vous raconte cette histoire d'une "bande des pieds nickelés" comme l'a dit un avocat des parties civiles Copier

Quelques semaines après l'incendie, le jeune homme racontait au micro de France bleu Armorique que cet acte criminel avait peut-être été commis par des gens jaloux de sa réussite...