Le boulanger héros de Romans-sur-Isère reçu par la mairie

Dans la boulangerie du Fournil de Jacquemart, à Romans-sur-Isère, les dégâts sont considérables. Le 28 juillet dernier, alors qu'il fait sortir deux personnes de l'immeuble, sa boulangerie est entièrement détruite par l'eau des lances incendies.

Le plafond a rompu sous le poids de l'eau, le placo tapisse le sol et les machines pour fabriquer le pain sont mortes. "Il n'y a plus rien, c'est compliqué, le four a explosé, par exemple" raconte Ezzedine qui a donc depuis perdu son activité.

Le plafond a été totalement détruit par l'eau. © Radio France - Adrien Michaud

Ce héros d'un soir est un Tunisien de 38 ans. Il ne parle pas très bien le français, c'est son ami Salah qui assure la traduction. "Depuis le jour de l'incendie, il y'a rien qui bouge, tout est au point mort, il n'a aucune aide. Pourtant, il continue de payer ses 3 salariés. Maintenant son compte est dans le rouge de presque 7.000€" dépeint Salah.

Un mois après, la boulangerie du Fournil de Jacquemart porte toujours les stigmates du 28 juillet 2023. © Radio France - Adrien Michaud

En tout cas, l'aide proposée par le maire Marie-Hélène Thoraval, qui l'a reçu, est maintenant bienvenue. Il s'agit d' activer les réseaux de commerçants pour savoir si un des boulangers de la ville pourrait l'embaucher. La mairie propose aussi un accompagnement dans ses démarches, dans la mesure du possible.

Ezzedine lui espère maintenant "vite retravailler" en tant que boulanger. Un métier qu'il exerce "depuis trois ans".

Toutes les machines sont couvertes d'un plastique blanc. © Radio France - Adrien Michaud