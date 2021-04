La tension monte entre le maire du Bourget (Seine-Saint-Denis) et les syndicats de police. Deux d'entre eux accusent l'élu de s'en être pris physiquement à des agents, vendredi 2 avril 2021, lors d'une intervention. Jean-Baptiste Borsali (DVD) dément et annonce avoir saisi l'IGPN.

Le Bourget : accusé de violences envers des policiers, le maire dément et saisit l'IGPN

Vendredi après-midi, plusieurs agents du commissariat de La Courneuve (dont dépend la ville du Bourget) procèdent à une opération dans le quartier du Gai Logis pour enlever des voitures ventouses à la demande du bailleur CDC Habitat. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu.

Une opération qui tourne mal

D'après les syndicats de police Unité SGP et Alliance 93, la tension serait montée au moment où les agents évacuaient une troisième voiture. Un des habitants s'y est opposé. À ce moment-là, l'adjointe à l"éducation de la ville du Bourget, qui résiderait dans le quartier, serait intervenue pour empêcher l'enlèvement du véhicule.

Des policiers déposent plainte contre le maire

Les policiers appellent des renforts alors que le maire du Bourget, prévenu, arrive sur place. Jean-Baptiste Borsali (DVD) se serait opposé à l'interpellation d'un individu, selon Alliance 93. "Il a saisi un collègue par le col, a invectivé un autre front contre front en disant c'est moi qui donne les ordres ici !", raconte au Parisien, Stéphane Finance, représentant du syndicat. Un attroupement se serait alors formé et les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes pour le disperser.

Selon Alliance 93, deux policiers ont déposé plainte contre le maire pour "violences contre personnes dépositaires de l'autorité publique". Un des fonctionnaires s'est vu prescrire 10 jours d'ITT précise de son côté Unité SGP.

Cinq personnes ont été interpellées ce jour-là. Selon le parquet de Bobigny, joint par France Bleu Paris, les cinq gardes à vue ont été levées dimanche. Trois font l'objet d'un classement pour "infraction insuffisamment caractérisée". Un individu fait l'objet d'un rappel à la loi. Enfin, le dernier sera convoqué en justice pour "rébellion et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique".

Le maire dément et saisit l'IGPN

Dans un communiqué publié sur Facebook, dès vendredi soir, la mairie dément les violences et donne une autre version. Alerté par les tensions, Jean-Baptiste Borsali se serait rendu sur place et aurait simplement "tenté de calmer les esprits alors que de nombreuses familles déposaient leurs enfants à l'école Jean-Mermoz, située à proximité immédiate de l'intervention en cours".

Contacté par France Bleu Paris, ce lundi 5 avril, le maire explique avoir été alerté par des mères de familles alors qu'il était en pleine réunion en mairie. "On m'a expliqué qu'il y avait des tensions avec déjà des tirs de gaz lacrymogènes et des enfants qui étaient en larme, j'ai donc décidé de me rendre sur place pour voir ce qu'il se passait", raconte l'élu qui regrette de ne pas avoir été mis au courant de cette opération lancée par le bailleur.

Le communiqué publié par la mairie du Bourget le vendredi 2 avril 2021 - Mairie du Bourget

Quand il arrive sur les lieux, le calme était déjà revenu, assure Jean-Baptiste Borsali qui dit s'être entretenu avec la commissaire sur place. Pendant qu'il discute avec elle, les échanges se tendent de nouveaux entre policiers et plusieurs habitants qui reçoivent de nouveau des gaz lacrymogène. Il se dirige alors vers le groupe. "Un policier a mis sa main sur mon bras pour m'empêcher de passer", affirme-t-il.

Jean-Baptiste Borsali dément toute forme de violence contre les agents. Quant à la phrase "c'est moi qui donne les ordres ici", l'élu réfute ces propos : "c'est totalement faux". Il n'exclut pas de déposer plainte contre les deux syndicats pour diffamation et demande l'ouverture d'une enquête. Il a d'ailleurs saisi l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).

Le maire rappelle que le quartier est placé sous vidéo-surveillance. "J'espère qu'on pourra visionner les images pour qu'on réalise que j'étais venu dans l'intention de concilier plutôt que d'exciter les esprits".