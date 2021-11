Le Bourget : l'entrepôt H&M sauvé, mais pas les 153 emplois ?

Les négociations se poursuivent sur le site de l'entrepôt H&M du Bourget, en Seine-Saint-Denis, avec une nouvelle donnée à prendre en compte : un repreneur s'est manifesté au début du mois.

"La lueur d'espoir s'est envolée"

D'après nos informations, le groupe international ID Logistics, spécialisé dans la logistique contractuelle, est en discussion avec H&M pour reprendre l'entrepôt dont la fermeture a été annoncée au printemps dernier. Une fausse bonne nouvelle pourtant, selon la CGT. Dans un document écrit, reçu par les syndicats le 25 novembre dernier, "ce repreneur parle uniquement du site mais pas du tout des employés", regrette Gemina Mehiaoui, déléguée syndicale CGT.

"C'est ce qu'on redoutait depuis le début, que ce soit une simple opération immobilière, sans qu'on reprenne les emplois", regrette-t-elle. "On avait une petite lueur d'espoir, elle s'est envolée".

La syndicaliste explique que les profils recherchés par ID Logistics ne correspondent pas au profil des employés du Bourget. "Ici, 67% des salariés sont des femmes, on est nombreux à avoir plus de 50 ans et on est cassé physiquement, mais si on est cassé c'est souvent à cause des accidents du travail. Tout ça n'est pas anodin, on est pas adapté aux cadences de travail exigées par ID Logistics", reconnaît Gemina Mehiaoui.

à lire aussi Le Bourget : tentative de suicide sur le site H&M menacé de fermeture

La reprise des employés, une condition non-négociable pour le maire

Le maire du Bourget nous confirme que des discussions sont en cours avec ID Logistics, mais Jean-Baptiste Borsali n'est pas au courant des détails de l'offre discutée. L'élu rappelle néanmoins que "l'une des conditions à remplir, qui entre dans le cadre de la loi Florange, c'est que le personnel soit repris et ce n'est pas négociable. C'est dans ce cadre-là que le PSE a été négocié entre la direction d'H&M et les syndicats".

Le maire prévient : "Si cette entreprise veut s'implanter au Bourget, sans reprendre les salariés, je m'y opposerai et je demanderai des explications à la direction d'H&M".

Contacté par mail, le groupe ID Logistics n'a pas encore répondu à nos questions.